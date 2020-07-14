Букингемский дворец из-за падения доходов от туризма начал продавать джин с боярышником

14.07.2020, 14:30, Новости дня

Букингемский дворец открыл продажи джина на основе ингредиентов, собранных в своих садах после падения доходов от посещения туристов, сообщают СМИ.

Лондонская резиденция королевы Британии Елизаветы II начала выпускать напиток с цитрусовыми, травяными нотами, он изготовлен со включением ягод боярышника, лаврового листа, листьев шелковицы, лимонной вербены, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение благотворительной организации Royal Collection Trust.

Первая партия поступила в продажу по цене 40 фунтов (3 тыс. 559 рублей) за бутылку объемом 0,7 литра.

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