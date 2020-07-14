Меркель провела переговоры с возможным преемником

14.07.2020, 14:30, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник посетила дворец Херренкимзе в Баварии, куда ее пригласил премьер этой федеральной земли Маркус Зедер, сообщили немецкие СМИ.

СМИ называют Зедера «кронпринцем» и считают, что он может подумывать о выдвижении кандидатуры на должность канцлера ФРГ, передает «Интерфакс».

Кроме того, таблоид Bild сформулировал основную мысль, что «вопрос о кандидатуре канцлера решится уже во вторник».

Кроме того, авторы заметки в газете Sueddeutsche Zeitung считают, что «Зедер прощупывает почву».

«В этот вторник Зедер приглашает Меркель в Херренкимзе, что однозначно дает возможность двойного толкования: речь идет о месте в Баварии, где в 1948 году конституционное собрание заложило фундамент основного закона. В Херренкимзе будет продемонстрировано желание быть охарактеризованным не только как баварец, но и как житель республики», – пишет немецкое издание.

Ранее сообщалось, что министр финансов ФРГ, вице-канцлер в правительстве Ангелы Меркель, экс-бургомистр Гамбурга Олаф Шольц собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера Германии в 2021 году.

Напомним, в октябре 2018 года Меркель сообщила о своем уходе с поста канцлера Германии. Предположительно она покинет свой пост в конце текущего срока, то есть в 2021 году.