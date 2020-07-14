В Индии стартовали продажи новой версии Hyundai Tucson

14.07.2020, 14:20, Новости дня

Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai запустила продажи новой версии модели Tucson в Индии.

Новая версия указанного транспортного средства была презентована в начале нынешнего года на автосалоне Auto Expo 2020. Из-за пандемии коронавируса южнокорейскому производителю пришлось повременить с выводом новинки на рынок.

Рассматриваемое транспортное средство в новом исполнении получило переработанные передние фары и задние фонари, увеличенную в размерах решетку радиатора, а также модернизированные бамперы. Можно сказать, что внешний вид автомобиля стал более свежим, но экстерьер был выполнен строго в рамках оригинальной стилистики модели.

В салоне транспортного средства можно увидеть новую панель приборов. Информационно-развлекательная система с сенсорным экраном теперь располагается на центральной консоли в качестве отдельного устройства, её размер увеличился до 8 дюймов. Кондиционеры также были перемещены.

Новинка предлагается в четырех вариантах окраски кузова, среди которых Polar White, Typhoon Silver, Phantom Black и Starry Night.

Машина также получила технологию Hyundai Blue Link, климат-контроль на две зоны, панорамный люк на крыше, сиденье водителя с электроприводом, автоматически открывающуюся дверь багажного отделения и зарядку для смартфона.

Что касается безопасности, автомобиль поставляется с шестью подушками безопасности, ABS, системой помощи при движении по склону, ESC, передним и задним датчиками парковки, а также камерой парковки

Моторная линейка транспортного средства состоит из 2-литрового бензинового двигателя мощностью 152 лошадиные силы и дизельного агрегата того же объема, уровень мощности которого составляет 185 лошадиных сил. Бензиновый мотор сочетается с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Дизельный агрегат работает в паре с 8-диапазонной коробкой-автомат. Система полного привода полагается только дизельным вариациям машины.

Основными конкурентами автомобиля являются Jeep Compass, Skoda Karoq и Honda CR-V.

Стоимость новинки на индийском автомобильном рынке начинается от 2,23 млн рупий (2,1 млн рублей).