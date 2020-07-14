В Крыму вернули ограничения для туристов

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14.07.2020, 14:16, Новости дня

Туристам для отдыха в санаториях Крыма вновь необходимо предоставить справку об отсутствии коронавируса, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Майя Ломидзе.

«Туристам, купившим проживание в санаториях Крыма, необходимо получать справку об отсутствии COVID-19. Ранее Роспотребнадзор РФ отменил это требование, но местное санитарное ведомство его вернуло на региональном уровне. Справка нужна для постояльцев санаториев и Крыма, и Севастополя. Крымский Роспотребнадзор также рекомендует местным санаториям проводить тестирование на COVID-19 всех своих сотрудников. В Министерстве туризма и курортов республики подтвердили эту информацию», – сообщила она «Интерфаксту».

По словам Ломидзе, такое правило ввели в целях недопущения роста числа случаев коронавируса на полуострове. Ресурсы региона не могут обеспечить обсерваторами всех прибывающих туристов.

«Другие объекты размещения также имеют право принимать решение о необходимости наличия справки на COVID-19, однако крымские отели справок не требуют. Они не понадобятся и при въезде в республику», – отметила Ломидзе.

«Никто четко не прописал, что будет, если кто-то заболеет, отдыхая в санатории. Санаторий, например, могут закрыть или перевести в обсерватор», – уточнила представитель АТОР.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пообещал не вводить вновь обязательную двухнедельную обсервацию для туристов.



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