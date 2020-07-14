 

За задержанного в Германии российского ди-джея внесли залог

14.07.2020, 14:16, Новости дня

За российского ди-джея Дениса Казначеева, задержанного в Берлине по запросу США в рамках дела о многомиллионном кибермошенничестве, внесли залог в размере 20 тыс. евро, сообщил его агент Дэнис Глюк.

Глюк сообщил, что «залог в 20 тыс. евро одобрен, и Денис может ждать своего судебного процесса дома», передает ТАСС.

Он добавил, что не знает точной даты освобождения россиянина, но надеется, что это произойдет в ближайшие дни.

Отмечается, что пока музыкант не сможет покидать Берлин и должен будет отмечаться в полиции три раза в неделю, передает РИА «Новости».

Напомним, российский ди-джей Денис Казначеев был арестован в Берлине по запросу США, где он обвиняется в отмывании более 1 млн долларов. Сам Казначеев вины не признает и указывает, что в деле фигурируют ID (идентификатор пользователя) и IP (адрес пользователя в интернете), не имеющие к нему отношения.

Друг Казначеева Артем Полянский не исключил, что житель России стал жертвой кражи личных данных.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что будут предприняты решительные шаги, чтобы не допустить экстрадицию Казначеева в США.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.06 / Российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы

12.07 / Польша: второй тур президентских выборов

29.06 / Интерпол отказался искать Трампа по запросу Ирана

10.07 / Грузия открывает границы пяти странам ЕС 

25.06 / Минздрав: Прикамье готово ко второму этапу снятия ограничений

22.05 / Экономический ущерб от карантина в Украине составил $53,5 млрд – Милованов

09.05 / Слово «Спасибо» на русском и еще трех языках появилось на Бранденбургских воротах

09.05 / Два ветерана “Азова” рассказали, что их избили побратимы во главе с Билецким из-за поддержки Стерненко

27.06 / Поправки к Конституции: как голосуют в Орле

11.06 / Политконсультант назвала основные критерии оценки работы губернаторов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска