Лобков признался в домогательствах к коллегам

14.07.2020, 14:08, Новости дня

Журналист Павел Лобков отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах, в которых его обвинил коллега из «МБХ Медиа» Александр Скрыльников.

«Он лез ко мне целоваться, когда я стажировался на «Дожде», трогал мои руки, говоря, что я накаченный, звал домой и пытался переубедить меня в моей же ориентации», – сообщил во вторник Скрыльников в своем Twitter.

Молодой человек пытался заявить, что ему неприятно, но Лобков, по его словам, «не останавливался и говорил, что с парнями так же хорошо, как и с девушками».

Обвиненный в домогательствах журналист в своем Facebook попросил прощения за свое поведение.

«Я вырос в то время, когда студентки жили с преподавателями, а обнять коллегу на дружеской вечеринке или даже поцеловать считалось нормой. Не оправдывая себя, я прошу меня понять – границы телесной неприкосновенности для меня остались на уровне 2000-х годов, когда мы считали эти приставания милой игрой, в которой участники знают свои роли и никто не идет дальше неких границ, которые устанавливались в процессе общения. Это время ушло», – написал Лобков.

Он добавил, что не заметил, когда пришла «новая этика с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности».

«Я продолжал рискованно шутить на эти темы, да, обнимал своих коллег, делал им сомнительные комплименты, оценивая физическую привлекательность, и намекал на близость, полагая, что это не переходит границ обычного флирта», – признался журналист.

Он отметил, что не знает, какое наказание должен понести, и попросил извинения у своих жертв.

«В единственное оправдание скажу – я никогда не прибегал к насилию, алкоголю или моральному давлению. Со всеми коллегами, настоящими и бывшими, у которых я сейчас прошу прощения, с большинством из них у меня нормальные профессиональные и дружеские отношения, и они не оскорблялись моими объятиями или прикосновениями», – добавил Лобков.

Также он извинился перед телеканалом «Дождь», на чью репутацию его поведение «бросило тень».

Напомним, во вторник шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков уволился на фоне обвинений в домогательствах с его стороны. Также стало известно о нескольких других сексуальных домогательствах и об изнасиловании среди российских журналистов.