В Росприроднадзоре назвали сроки реабилитации экосистемы на месте ЧП в Норильске
14.07.2020, 14:08, Новости дня
Согласно расчетам ученых, восстановление экосистемы на месте ЧП в Норильске может занять пять-десять лет, сообщила во вторник глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
«Сейчас ученые заявляют, что пять-десять лет. Мы ждем от них решение», – передает ТАСС ее слова.
Ранее сообщалось, что после разлива дизтоплива под Норильском президент Владимир Путин потребовал восстановить почву и водное пространство, а не «быстренько прибраться».
4 июля специалисты завершили сбор основного объема топлива, разлившегося после разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3.
Ущерб экологии от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске составил примерно 148 млрд рублей.
Напомним, в Конституции закрепили положение о сохранении природных ресурсов России. В перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».
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