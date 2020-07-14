 

В Росприроднадзоре назвали сроки реабилитации экосистемы на месте ЧП в Норильске

14.07.2020, 14:08, Новости дня

Согласно расчетам ученых, восстановление экосистемы на месте ЧП в Норильске может занять пять-десять лет, сообщила во вторник глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Сейчас ученые заявляют, что пять-десять лет. Мы ждем от них решение», – передает ТАСС ее слова.

Ранее сообщалось, что после разлива дизтоплива под Норильском президент Владимир Путин потребовал восстановить почву и водное пространство, а не «быстренько прибраться».

4 июля специалисты завершили сбор основного объема топлива, разлившегося после разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3. 

Ущерб экологии от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске составил примерно 148 млрд рублей.

Напомним, в Конституции закрепили положение о сохранении природных ресурсов России. В перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».



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