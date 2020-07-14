 

Азербайджанские хакеры взломали сайт Пашиняна

14.07.2020, 14:08, Новости дня

Азербайджанские хакеры взломали официальные сайты правительства Армении и премьер-министра Никола Пашиняна.

На сайте Пашиняна хакеры разместили заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева и фотографию азербайджанского солдата, погибшего в 2010 году при столкновении с армянскими войсками, информирует «Sputnik Армения».

По информации Haqqin.az, сайт Пашиняна взломали азербайджанские хакеры.

В настоящее время сайты не открываются. Пресс-служба премьера Армении пока не прокомментировала ситуацию. 

В воскресенье около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения. В понедельник минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле села на границе с Арменией. В Минобороны Армении эту информацию опровергли.

Кремль выразил обеспокоенность в связи с ситуацией на границе двух стран.

Газета ВЗГЛЯ выясняла, что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния и возможно ли дальнейшее разрастание конфликта.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05 / Сивохо заявил, что его “команда” возложила цветы на 9 Мая в оккупированном Донецке

08.07 / В США усомнились в намерении Конгресса ответить на слухи о РФ и талибах

25.06 / Генпрокурор Барр даст свидетельские показания в Палате представителей

07.07 / Минпросвещения попросило 23 млрд рублей на проект по патриотическому воспитанию

26.05 / “Бавария” не позволила “Боруссии” приблизиться к себе в чемпионате Германии

22.05 / Госдума освободила религиозные организации в России от уплаты налогов на период пандемии

12.05 / В Австрии назвали дату вынесения приговора «российскому шпиону»

22.05 / Суд в Красноярске оставил бизнесмена Быкова под арестом

04.06 / Россия создала базовую группировку спутников предупреждения о ракетном нападении

19.06 / Фадеев: Поправки к Конституции выведут Россию в лидеры среди социальных государств

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска