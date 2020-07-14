Сын Элизабет Херли снялся в провокационной рекламе с Ириной Шейк

14.07.2020, 13:59, Разное

18-летний Дэмиан Херли и 34-летняя Ирина Шейк стали звездами рекламной кампании Pat McGrath Labs. Знаменитый визажист и основательница именной марки косметики Пэт Макграт представила очередную новинку сезона – тушь для ресниц #DarkStarMascara.

Для Дэмиана это не первый совместный проект с Макграт. Летом прошлого года он стал лицом линейки косметики Pat McGrath – Sublime Perfection the System. Эту и новую рекламную кампании снимал знаменитый фотограф Стивен Мейзел.

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Публикация от irinashayk (@irinashayk)13 Июл 2020 в 8:34 PDT

Модельная карьера Дэмиана начала активно развиваться в 2019-м. Тогда юноша подписал контракт с британским модельным агентством TESS Management, которое и помогло ему заполучить несколько важных рекламных контрактов. Популярности Дэмиана способствует и необычная внешность – с длинными волосами он копия своей мамы Элизабет Херли.

Прошлой осенью красота Дэмиана была официально “признана” читателями People. Американский журнал провел масштабное голосование, в котором читатели определяли, кто из современных звезд самый сексуальный в своей категории. Так, например, звание самого сексуального мужчины 2019 года удостоился 40-летний певец Джон Ледженд, наиболее привлекательным отцом стал принц Гарри, а лидером среди звездных детей – Дэмиан.

Дэмиан Херли Элизабет и Дэмиан Херли