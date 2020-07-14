Шмыгаль повторно внес в Раду проект постановления о назначении Уруского вице-премьером

14.07.2020, 13:55, Новости дня

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль повторно внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьером – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Соответствующий проект постановления №3842 был зарегистрирован в парламенте 14 июля.

В сопровождающих документах указано, что Шмыгаль внес представление о назначении Уруского по предложению депутатской фракции “Слуга народа”.

Первый раз проект постановления о назначении Уруского Шмыгаль зарегистрировал в Раде 10 июля, но спустя три дня отозвал его.

Депутаты от “Слуги народа” сказали “Экономической правде”, что проект отозвали, потому что фракция на тот момент еще не согласовала кандидатуру Уруского, а в представлении о назначении было указано (.docx), что оно сделано по предложению “Слуги народа”. Встреча Уруского с фракцией была запланирована на 13 июля.

Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что 17 июля Рада может рассмотреть кадровые вопросы, в том числе о назначении Уруского.

Уруский – доктор технических наук. Занимал руководящие должности на предприятиях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроения. В 1996–2000 годах Уруский работал в аппарате Совета нацбезопасности и обороны Украины, в 2000–2003 годах занимал должность первого замглавы Госкомиссии по делам оборонно-промышленного комплекса, в 2005–2006 годах был первым замминистра промышленной политики, а в 2015-м – главой Государственного космического агентства Украины. Сейчас Уруский руководит инжиниринговой компанией “Прогресстех-Украина”.