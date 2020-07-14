 

Помощник судьи и футболист подрались в матче ПФЛ в Москве

14.07.2020, 13:53, Новости дня

Товарищеский матч ПФЛ между столичным «Сахалинцем» и «Легионом» из Махачкалы ознаменовался дракой ассистента главного арбитра и одного из игроков.

Момент конфликта на футбольном поле опубликовал игрок и владелец «Сахалинца» Михаил Литвин.

Сахалинец – Легион pic.twitter.com/AnIGzLAt6g

— SoccerFootball (@SportE_Eug) July 13, 2020

На видео показано, что после словесного конфликта между футболистом столичного клуба и помощником рефери последний нанес удар рукой игроку, из-за чего на поле возникли беспорядки.

В другом ролике видно, что по ходу встречи этот же судья пользуется мобильным телефоном, передает телеканал «360».

Матч в итоге завершился вничью – 1:1.

Как информирует телеканал «Матч.ТВ», ударившему футболиста судье грозит пожизненная дисквалификация. Об этом рассказал источник, сославшись на главу судейского комитета Российского футбольного союза Ашота Хачатурянца.



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