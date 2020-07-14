 

Госдума поддержала проект о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму

14.07.2020, 13:53, Новости дня

Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной целостности России, в том числе отчуждение части ее территории.

Авторами инициативы стали депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Законопроект был подготовлен в рамках реализации принятых поправок в Конституцию России, передает РИА «Новости».

Инициативой предлагается уточнить понятие экстремистской деятельности, предусмотрев, что нарушение территориальной целостности России, в том числе отчуждение части ее территории, признается экстремизмом.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин это первый законопроект, который был подготовлен после того, как вступили в силу изменения в конституцию.

«Инициатива направлена на защиту территориальной целостности и суверенитета России… Любые призывы отделить от РФ регион или его часть неприемлемы и должны строго пресекаться», – подчеркнул он.

По словам главы профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, проект может быть принят до конца весенней сессии. Правительство законопроект поддержало.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин при обсуждении законопроекта о приравнивании отчуждения территории страны к экстремизму заявил, что РФ после принятия поправок в законодательство об отчуждении территорий сможет требовать экстрадиции иностранцев, призывающих к нарушению территориальной целостности России.

«Многие горячие головы, возможно, это остудит после того, как мы примем нормы этого закона и они поймут, что это очень серьезно наказывается. Это особенно касается наших украинских коллег. Заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, за собой повлекут наказание по законам РФ. Мы сможем потребовать их экстрадиции к нам в страну», – передает ТАСС слова Володина.

По его словам, новые положения будут распространяться на представителей всех зарубежных государств.

«Будь это Украина или Прибалтика, или США. Сделали заявление в отношении России, в отношении части ее территории – все, подпадают под уголовную ответственность сразу после принятия этого закона и мы имеем право требовать их экстрадиции», – подчеркнул председатель нижней палаты.

Напомним, Госдума намерена до 23 июля принять проект о признании отчуждения территорий экстремизмом.



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