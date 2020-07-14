Стало известно о рисках остановки российских заводов электроники

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14.07.2020, 13:53, Новости дня

Производители опасаются приостановки работы заводов, на которых идет сборка электроники, так как пульты дистанционного управления попали в категорию товаров, которые могут быть задекларированы только Центральной акцизной таможней (ЦАТ) вместе с приборами для нагревания табака.

О правовой коллизии стало известно из письма ассоциации производителей и продавцов электроники РАТЭК министру финансов Антону Силуанову, пишет газета «Ведомости».

2 июля вступил в силу приказ Минфина, регламентирующий компетенции таможенных органов.

По нему подакцизные товары должны оформляться только через ЦАТ с помощью специальных кодов. При этом получилось, что под один код вместе с пультами попали устройства для нагревания табака (электронные сигареты).

Из-за этого теперь невозможно оформить ввоз пультов в Россию ни на ЦАТ (поскольку они не облагаются акцизом), ни на обычной таможне. Раньше таможенники могли руководствоваться как товарными кодами, так и описанием.

Представитель РАТЭК Антон Гуськов выразил опасение, что из-за проблем с таможней может приостановиться работа российских заводов, на которых идет сборка электроники, в том числе телевизоров.

В РФ собирают около 90% товаров, которые продаются на рынке страны. Однако почти все пульты завозят из-за границы.

Представитель Минфина заявил, что товары, которые должны проходить через ЦАТ, указаны в отдельном положении приказа, и пультов дистанционного управления там нет. По его словам, Федеральная таможенная служба направила ЦАТ разъяснения.



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