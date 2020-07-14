Армения сообщила о гибели двоих военнослужащих на границе с Азербайджаном

14.07.2020, 13:48, Новости дня

В результате обстрела со стороны Азербайджана погибли двое армянских военнослужащих, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

Майор Гаруш Амбарцумян и капитан Сос Элбакян получили смертельные ранения на северно-восточном участке границы между странами, передает слова Степанян «Sputnik Армения».

«Министерство обороны разделяет горечь потери и выражает соболезнования семьям, родственникам и сослуживцам погибших», – сказала пресс-секретарь ведомства.

Амбарцумян родился в 1989 году, окончил военный университет имени Вазгена Саркисяна. В 2015 году был назначен командиром инженерно-саперной роты. Сос Элбакян родился в 1992 году.

В воскресенье около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения. В понедельник минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле села на границе с Арменией. В Минобороны Армении эту информацию опровергли.

Кремль выразил обеспокоенность в связи с ситуацией на границе двух стран.

Газета ВЗГЛЯ выясняла, что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния и возможно ли дальнейшее разрастание конфликта.