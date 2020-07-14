В Кремле объяснили задержание журналистов у «Лефортово»

14.07.2020, 13:48, Новости дня

При соблюдении закона журналисты имеют полное право осуществлять свою профессиональную деятельность, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание представителей СМИ у СИЗО «Лефортово», где проходила акция в поддержку советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.

По словам Пескова, задержания могли быть связаны с тем, что у изолятора собралось много людей, передает РИА «Новости».

«Насколько я понимаю, там сразу много журналистов собралось, по всей видимости, это могло быть причиной для каких-то действий со стороны правоохранителей», – сказал представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что «при условии строгого соблюдения закона журналисты в рамках закона «О СМИ» должны иметь полную свободу на осуществление своей журналистской деятельности».

Как сообщал ТАСС, в понедельник полиция задержала более 15 человек возле СИЗО «Лефортово», которые присутствовали на акции в поддержу Сафронова. Среди задержанных оказалась главред издания «Холод» Таисия Бекбулатова и экс-журналистка «Коммерсанта» Арина Бородина.

Напомним, Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене, свою вину он не признал.

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован »на срок один месяц и 30 суток» и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы. Свою вину советник главы Роскосмоса признавать отказался, заявив, что «прессуют за заметки». Защита Сафронова обжаловала его арест.

При этом эксперты подтвердили секретность переданных Сафроновым сведений. Минобороны Чехии комментировать дело Сафронова отказалось.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Сафронов входил в «группу риска» с точки зрения контрразведки, а также объясняла, почему чешская разведка ценится в работе против России.