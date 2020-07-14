Светлана Прокопьева удостоена премии за свободу прессы

14.07.2020, 13:41, Новости дня

Региональный корреспондент Радио Свобода Светлана Прокопьева удостоена Международной премии за свободу прессы за 2020 год, объявил Комитет защиты журналистов. Вместе с российской журналисткой престижной премии удостоены журналисты из Бангладеш, Ирана, Нигерии. Все четверо были арестованы или подвергнуты уголовному преследованию в отместку за свои репортажи.

Победители будут награждены 19 ноября 2020 года на ежегодном благотворительном вечере КЗЖ, который будет проходить под председательством Патрика Гаспара, президента Фонда «Открытое общество», и будет вестись заслуженным радио- и тележурналистом Лестером Холтом.

Из-за ограничений по охране здоровья и безопасности, связанных с COVID-19, гала-концерт этого года будет виртуальным, с видеобиографиями журналистов, захватывающими историями о свободе прессы, презентациями и выступлениями, которые будут транслироваться онлайн и рассылаться по всему миру.

Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists (CPJ)) – международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке, занимающаяся защитой прав журналистов. Комитет собирает информацию о репрессиях и убийствах журналистов по всему миру. Первым почётным председателем комитета, образованного в 1981 году, был американский тележурналист и телеведущий Уолтер Кронкайт.

В штаб-квартире организации работают 22 сотрудника, среди которых специалисты по Африке, Америке, Азии и Европе.