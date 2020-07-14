Адвокаты: обвиняемый в стрельбе в Walmart в Эль-Пасо страдал психическим заболеваниями

14.07.2020, 13:41, Новости дня

Человек, которого обвиняют в прошлогоднем нападении на испаноязычных в супермаркете Walmart в Техасе, когда были убиты 23 человека, имел психические расстройства, которые должны были насторожить прокуроров, требующих для него смертного приговора, заявили адвокаты обвиняемого.

У 21-летнего Патрика Крусиуса диагностировались серьезные, пожизненные неврологические и умственные расстройства, и значительная часть его школьного образования носила специальный характер.

Об этом говорится в документах, представленных назначенным судом адвокатами.

Крусиуса обвиняют в том, что 3 августа 2019 года он приехал из родного города Аллена (недалеко от Далласа) в Эль-Пасо и открыл огонь из автомата АК-47 по покупателям мексиканского происхождения в магазине Walmart.