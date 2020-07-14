Врач и марафонец Евгений Суборов напомнил, как защитить сердце при ИБС

14.07.2020, 13:40, Разное



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Людям, страдающим ИБС рекомендуется ежедневная физическая активность в умеренном темпе, например ходьба, – не менее 30 минут в день, домашние занятия, такие как уборка, работа в саду, ходьба от дома до работы. Пациентам после инфаркта и сердечной недостаточностью необходима индивидуальная программа физической реабилитации, которой важно придерживаться всю жизнь.

На своей странице в Facebook врач анестезиолог-реаниматолог и марафонец Евгений Суборов написал о том, что регулярные физические упражнения доказали свою эффективность в снижении повреждений сердца во время ишемии, которая проявляется в недостаточном кровоснабжении, и реперфузии, когда после восстановления кровотока в кровь поступает большое количество агрессивных веществ. Польза физнагрузок была доказана как на экспериментальных моделях грызунов, так и в ходе научных экспериментов на людях. При этом клеточные и молекулярные механизмы эффектов, защищающих сердце, до сих пор остаются неясными.

«Во время ишемии и реперфузии, решающую роль в гибели клеток играют митохондрии, и они же активно задействованы в обратной ситуации — в выживании клеток во время экстремальных условий ишемии/реперфузии. Хотя регулярные физические упражнения могут влиять на функцию митохондрий, последствия для чувствительности сердца к атакам ишемии и последующей реперфузии (как это бывает, скажем, при развитии инфаркта миокарда) остаются неясными», – информирует Суборов.

Врач ссылается на исследование, опубликованное в журнале Free Radical Biology and Medicine, в которой описано влияние регулярной физической активности на митохондрии сердца и их потенциальную ключевую роль в формировании защиты сердца против повреждения в ходе развития ишемии и реперфузии.

Ученые сделали несколько выводов:

– Регулярные физнагрузки влияют на энергетический метаболический процесс в сердце и функцию митохондрий;

– Тренировки улучшают сердечные антиоксидантные способности;

– Занятия спортом могут ограничить обычно развивающуюся во время ишемии/реперфузии перегрузку митохондрий кальцием;

– Регулярные физические упражнения могут увеличить содержание в сердце митохондриального оксида азота — основного вещества, вызывающего расширение сосудов, – во время эпизода ишемии/реперфузии.

– Физнагрузки положительно влияют на развитие митохондриальной сети в сердце, что очень важно во время стрессовой ситуации.

Таким образом, регулярные физические упражнения — это весьма полезная привычка, позволяющая не только снизить факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, но и улучшить сердечную функцию и выживаемость у людей с ишемической болезнью сердца, считают авторы.

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