Скандалы: «Меня раздражает всеобщее одобрение»

14.07.2020, 13:35, Разное

Студентка МГИМО Елизавета Пескова рассказала, что не относится к представителям «золотой молодежи», покупающим оценки за экзамены, и по актуальным вопросам современности имеет собственное мнение, которое готова отстаивать

Елизавета Пескова недавно закончила первый курс магистратуры МГИМО, планирует запустить свой бизнес-проект, пытается развивать свой Instagram и признается, что у нее нет дома. В интервью «Газете.Ru» она постаралась доказать, что не относится к представителям «золотой молодежи», покупающим оценки за экзамены, и по актуальным вопросам современности имеет собственное мнение, которое готова отстаивать.

— После периода самоизоляции все делятся друг с другом впечатлениями. Как для вас прошло это время?

— Намного лучше, чем думала. Прежде всего, из-за учебы — я отучилась на первом курсе магистратуры МГИМО. На нее я тратила большую часть времени, и мне, кстати, понравилось дистанционное обучение, это помогало экономить время на дорогу и на все остальное. Сессию, я сдала ее на все пятерки — очень этим горжусь, потому что после первого семестра у меня и четверка была, и пересдача. А сейчас я влилась — и перешла на второй курс магистратуры, так что через полгода я закончу второй курс — и у меня будет диплом магистра МГИМО.

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Дорогой дневник, ⠀ В пятницу вечером на ужине с подругой обсуждали работу, психологию, взросление и нашу систему образования. Негодовали, что подростки все меньше читают. В отличие от наших бабушек, дедушек и родителей в Советском Союзе. ⠀ Выходим из кафе, и тут же к нам подбегает молодой парень и предлагает прочитать стихотворения. Он только что окончил школу и мечтает поступить в МХАТ. Его целью на вечер было заинтересовать как можно больше народу и собрать 10к рублей. ⠀ Удивительно, что именно в этот вечер я взяла с собой наличные. Я практически никогда не ношу наличные. Но в этот раз что-то подсказало мне, что они понадобятся. У меня очень развита интуиция, и я всегда следую сигналам, поступающим в мозг откуда-то из души. Как в таких, так и в самых серьёзных ситуациях. ⠀ Есть люди, которые скорее всего добьются чего-то в этой жизни не за счёт врожденного таланта, а именно за счёт упорства и мотивации. Нам показалось, что это именно такой случай. Школьник в пятницу вечером пошёл не телевизор смотреть, не пить, а читать стихотворения на улице и стараться как-то развивать свои актерские навыки и зарабатывать. Это прекрасно. ⠀ 12 июля 2020

Публикация от Elizaveta Dmitrievna (@lisa_peskova) 12 Июл 2020 в 10:23 PDT

— И станете дипломатом?

— Нет, я учусь в магистратуре на факультете международных отношений и осознанно выбрала не дипломатию и не внутреннюю политику России, а именно глобальную политику. Кстати, еще я занималась в самоизоляции запуском своей собственной компании — я до пандемии собиралась всем о ней рассказать, но потом мы решили, что совсем нет смысла об этом говорить.

— Что это будет за компания?

— Она называется Speransa Digital&Communications — мы будем заниматься диджитал-маркетингом. Поскольку это диджитал-направление, я могла работать удаленно — заниматься такими деталями, как сайт, логотип, визитки, оформление команды и структурирование работы.

— Многие жаловались, что во время самоизоляции поправились — хотя другие активно занимались собой. Вы к какой части принадлежите?

— Я держала Рамадан, и правда очень поправилась во время поста. Думала, что похудею, но папа предупреждал, что я наберу, видимо, он очень хорошо меня знает. Просто весь день не ешь, не пьешь — а потом ешь немало сладкого. Поэтому вторую часть карантина пришлось активно худеть — после сессии я занималась своей внешностью и здоровьем. В общем продуктивный у меня получился режим самоизоляции.

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ПОЧЕМУ Я ЗАНИМАЮСЬ СПОРТОМ? 💪🏽 Я считаю, что над данным природой телом нужно работать, а не запускать его. Существуют НОРМЫ здоровья, которые «принимающим ожирение» людям не опровергнуть. 👍🏼 Моя мама, например, ненавидит спорт и все равно нашла для себя подходящую «формулу здоровья», не требующую больших финансовых и физических затрат! Так, я уверена, в 21 веке это может сделать каждый. Есть возможности на любой бюджет (да даже бесплатно) и график! 🙏🏽 Каждый день я благодарю Бога за данное мне тело и просто на автомате у меня появляется желание ухаживать за ним и совершенствовать. ❗️Я знаю свой потенциал. И я не могу смириться с мыслью, что можно забить, и хотя бы не попытаться его реализовать. А в @atmosfera.privatefitness все это вдвойне приятно 😍

Публикация от Elizaveta Dmitrievna (@lisa_peskova) 3 Июл 2020 в 10:24 PDT

— Как случилось, что в первую сессию вас отправили на пересдачу?

— Люди думают, что у детей из обеспеченных или известных семей обязательно должны быть пятерки. Понятно, что все считают, будто их покупают, но это полнейший бред. Я хочу, чтобы люди поняли, что у нас в семье вообще нет такого понятия, как что-то купить или попросить.

Меня бы уничтожили родители, если бы узнали, что я пытаюсь закрыть какой-то экзамен.

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Дорогой дневник, ⠀ С Европы у меня сохранилась привычка не нафуфыриваться для каждого выхода из дома. Я, в принципе помешанный на уходе за собой человек, далеко не всегда хожу накрученная, с косметикой и в каких-то специально подобранных луках. Я уже говорила, что ухоженность для меня — это прежде всего чистые волосы, кожа, маникюр и приятный запах. Одногруппники из МГИМО не дадут соврать, в универ я в основном хожу с пучком, в спортивном костюме или максимально простой одежде — в джинсах, футболке и кроссовках (не всегда). ⠀ Например, прожив 8 лет во Франции, я привыкла ходить в магазин чуть ли не в пижаме. В каком-нибудь спортивном костюме Nike, кроссовках или вообще сланцах, с пучком на голове и, естественно, без косметики. Да не только в магазин. В аптеку, за продуктами или просто по делам (не всегда разумеется). Переехав год назад в Москву, мы конечно же отвыкли от дам с укладками на головах и на шпильках по всему городу, в тех же магазинах, на рынках, да и просто на каждом углу столицы. И не важно, Пятёрочка это или Азбука Вкуса — нарядные девушки есть везде. ⠀ Во Франции в повседневной жизни жители действительно выглядят намного проще. И чувствуешь себя спокойнее и более непринужденно. (Кстати, в Москве дела с этим уже намного лучше, чем, допустим, лет 5-10 назад). ⠀ Сам глагол «наряжаться» в России и Европе интерпретируется по-разному. В Москве, например, это практически всегда полный набор — от вечернего макияжа до огромных каблуков и кучи украшений. В Париже — это более легкий мейк и внешний вид, в целом, поскромнее. И относится это практически ко всем социальным классам. ⠀ Плохо ли это? Нет в этом ничего плохого. Мы, русские, любим нарядиться, прихорошиться. И, несмотря на то, что в Москве многое делается и говорится на показуху, некоторые делают это в первую очередь для себя. И это прекрасно. Просто есть разница между пафосом и любовью к эстетической составляющей. 27 июня 2020

Публикация от Elizaveta Dmitrievna (@lisa_peskova) 27 Июн 2020 в 8:01 PDT

Но мне правда было ужасно сложно — представьте, что такое поступить в МГИМО человеку, пришедшему с маркетинга и вообще приехавшему из Европы? Я полгода сидела над учебниками, чтобы сдать вступительные. А пересдавать мне пришлось предмет «Логика поведения государств». На мой взгляд, это был самый сложный предмет в первом семестре, многие учащиеся так тоже думают — мне даже в Instagram писали «Ты, наверное, Истомина пересдаешь». Человеку, приехавшему с европейским образованием, невозможно сдать с первого раза, я думаю. Несмотря на это, преподаватель очень крутой. И пересдала я на четверку.

— Это было обидно?

— Мне было приятно, что меня оценивают как Лизу, а не как дочь Пескова. Все преподаватели МГИМО относились ко мне так же, как и к остальным студентам. Я была просто рада, что все увидели, что я не отношусь вот к этим представителям «золотой молодежи», которые покупают сессии, у моего отца просто усы бы дыбом встали, если бы он узнал, что я не сама пытаюсь сдать экзамен. В общем, меня так воспитали, что у меня в жизни не существует всех этих мажорских понятий, так что вот эта пересдача меня даже в какой-то степени успокоила. Ну все, меня точно оценивают как человека, простого студента.

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Публикация от Elizaveta Dmitrievna (@lisa_peskova) 15 Июн 2020 в 12:51 PDT

— Тем не менее, будучи из семьи дипломатов, вы не могли не просить помощи отца в учебе.

— Безусловно. Я не раз обращалась к нему за помощью при выполнении домашних заданий, но не для того, чтобы он за меня что-то сделал, а чтобы дал какие-то советы. Конечно, я обращалась и к дедушке, у меня же дедушка тоже дипломат. Ну, было бы странно быть дочерью таких людей — и ничего не спрашивать.

— В Instagram вы часто высказываетесь на какие-то актуальные темы — и ваше мнение часто не совпадает с общепринятым. Вы готовы к критике?

— В последнее время я стараюсь высказывать мнение, когда оно уже сформировано. Раньше, лет в 17, я могла сказать что-то непонятное, но сейчас я уже реально говорю о своей точке зрения, если могу ее отстоять. И для меня никогда не было проблемой высказывать непопулярное мнение — я бы в жизни не могла сказать что-то только потому, что это модно, или из страха, что меня не примут. У меня так мозг устроен — я не могу испугаться что-то сказать. И я считаю умение отстаивать свою точку зрения полезным и необходимым в том случае, когда ты умеешь принимать чужое мнение, я считаю, что это мое преимущество — я могу признать свою неправоту.

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Сегодня утром мы с подругой поспорили на тему увольнения Гранта Нейпира. ⠀ Отвечая на вопрос темнокожего Демаркуса Казиса по поводу лозунга «Жизнь чернокожего имеет значение», комментатор написал в твиттере “All lives matter. Every single one”. (Жизнь каждого человека имеет значение). После чего на него обрушились обвинения в расизме, административный отпуск и увольнение. ⠀ Я сделала репост этой ситуации в сториз, написав, что я часто говорю о псевдотолерантности и радикализации тех или иных движений. За день до этого, я выложила пост о своей неприязни к расизму, ксенофобии и дискриминации В ЦЕЛОМ. Хочу отметить — я никак не комментировала ситуацию, произошедшую в США с Джорджем Флойдом. ⠀ Моей русской подруге из Европы, эта сториз не понравилась. Она подтвердила, что выражение «все жизни важны» расистское и сравнила ситуацию с двумя домами, один из которых горит. Соответственно он и нуждается в «спасении». ⠀ Я же категорически не согласна. Выражение «все жизни важны» несёт добрый посыл и никоим образом не может считаться расистским. Да, многие люди не глубоко разбираются в сегодняшних движениях и могут не знать почему именно сейчас такая фраза считается неправильной. И не все они — расисты. ⠀ Грант Нейпир — один из тех, кто не знал и даже извинился. Но представители двойных стандартов завалили его, не желая ничего слушать. ⠀ ТРАВЛЮ И ДЕМОНСТРАТИВНОЕ УВОЛЬНЕНИЕ НЕЛЬЗЯ НАЗВАТЬ БОРЬБОЙ С РАСИЗМОМ. Здесь нужны искреннее взаимопонимание и коммуникация. ⠀ Пользы было бы больше, если бы он извинился и публично объяснил ПОЧЕМУ многим эта фраза кажется неприемлемой и остался на своём рабочем месте. Во-первых, потому что больше людей поняли бы посыл активистов. Во-вторых, потому что такое увольнение не спровоцировало бы негодование со стороны тех, кто не является расистом, но пока что не до конца разбирается в тонкостях современных движений. ⠀ Нельзя так травить человека и лишать его возможности работать за ТАКУЮ фразу, только потому что он не знал, что где-то это считается воплощением зла. На мой взгляд такие ситуации ещё больше разжигают межрасовые конфликты. ⠀ А как считаете Вы? Может я ошибаюсь? Мне правда интересны и другие мнения на данную тему.

Публикация от Elizaveta Dmitrievna (@lisa_peskova) 5 Июн 2020 в 2:50 PDT

— То есть вас можно переубедить?

— Ну вот моя близкая подруга, активистка — русская, которая живет во Франции. Она выходила на митинг Black Lives Matter, и мы с ней чуть ли не каждый день обсуждали бодипозитив, вопросы расового неравенства. Она не то, чтобы меня переубеждала — а просто объясняла. Я продолжала формировать свою точку зрения уже с учетом чего-то, что ей удалось мне объяснить про расизм. А что касается бодипозитива — нет, никто меня пока что не убедил, что это правильно. Не буду зарекаться, но пока что — нет. Конечно, мое мнение реально зачастую непопулярно. Но я в своем положении готова к критике.

Меня даже раздражают люди, которые боятся высказывать свое противоположное модному мнение просто из страха неодобрения массой.

— Вы бы стали когда-нибудь извиняться, если ваше высказывание показалось оскорбительным кому-то?

— Я считаю, что сейчас с извинениями перебор — например, журналист, которого уволили из компании за то, что он сказал «All Lives Matter» вместо «Black Lives Matter», ни в коем случае не должен был извиняться, это уже абсурд. Но я так делала, когда я тупо, необдуманно ответила на вопрос, который мне задали в сториз. Как-то там было… «Считаете ли вы…» Я просто даже не хочу вспоминать этот ужас. Но меня спросили про ЛГБТ, и я просто написала «Нет». Не знаю, почему, какой черт меня заставил это сделать, но я просто написала «нет» — и тогда я, конечно же, извинилась искренне.

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Лично я проблемой считаю не выходки кого бы там ни было (в данном случае речь о просто уже смешном твите Белого Дома США), а непрекращающуюся борьбу нарративов, к которой готовят население со школьной парты. ⠀ Проблема в том, что история везде преподаётся по-разному. Я училась и в Европе и в России. Сдавала и ГИА, и Brevet в 9 классе, в 11 классе — ЕГЭ. (Сейчас я учусь в магистратуре МГИМО). Естественно, в зависимости от страны акценты расставлялись по-разному. Понятное дело, что каждая сторона будет лепить из этой лишенной точности науки форму, выгодную ей самой. Естественно, это присутствует в любой стране, и мы не исключение, другое дело — насколько это выходит за рамки и начинает перекраивать мировую историю. ⠀ Приведу пример — вела я как-то младшего брата из школы во Франции, рядом шёл РУССКИЙ мальчик и, рассказывая маме об уроке истории, спросил «мама, а что будет если на нас русские нападут»? 😂 По словам моих знакомых, оставшихся в универе в Париже на истории у них вообще «мало фактов и много пафоса». Да и у нас до сих пор есть преподаватели с советским мышлением, рассказывающие о том, что «завтра американцы кинут на нас ядерную бомбу». ⠀ При этом всем я считаю историю одним из важнейших школьных предметов. Каждый человек хотя бы в общих чертах должен знать всемирно известные события. Вопрос в том, КАКУЮ историю он будет читать. ⠀ Сегодня все яснее становится, что история — наука чисто политическая, поскольку ее трактовка и толкования имеют политические цели, способные потянуть за собой конкретные действия. В данной ситуации как раз надежда на наше новое поколение, практически лишенное предвзятого отношения, ксенофобии и необоснованной ненависти. ⠀ Я уверена, что данную проблему искажения информации, неизбежную в наш информационный век, необходимо решать и ПОКАЗЫВАТЬ на международном уровне. Касается эта проблема не только сферы образования и, учитывая технологический прогресс, с этим в любом случае необходимо что-то делать. ⠀ Вчерашняя выходка — самый настоящий политический буллинг, давать отпор которому необходимо.

Публикация от Elizaveta Dmitrievna (@lisa_peskova) 10 Май 2020 в 9:31 PDT

Но я не готова извиняться неискренне. Я не знаю, Тодоренко искренне это сделала или нет, но я если бы я была на ее месте и не хотела извиняться, потому что моя точка зрения остается прежней, я бы не стала.

Вся вот эта вот масса, всеобщее одобрение меня очень раздражает.

— Вы считаете себя Instagram-блогером?

— Не дай бог, ни в коем случае. Мне было бы неприятно, если бы меня характеризовали только как блогера. Конечно, у меня есть свой блог. Но блогеры — это для меня люди, которые профессионально этим занимаются. А я — студентка МГИМО, и я начинаю свой бизнес в нескольких сферах.

— Однако видно по вашим соцсетям, что вы продумываете посты, выбираете темы.

— Да, я это делать очень люблю. Мне нравится высказываться по инфоповодам, по которым у меня есть свое мнение. Еще я пишу про моменты из жизни, которые меня вдохновляют, и мне почему-то кажется, что они вдохновят других. Я очень люблю делиться — своим мнением, своими историями, воспоминаниями про интернат, про развод, про отношения в семье. И кроме того, я делюсь опытом — от того, как влиться в коллектив, до того, как я избавилась от прыщей. У меня нет специальных людей, которые за меня что-то пишут, я сама обожаю писать, я веду дневник с детства, с первого класса.

— А для фотографий специальные люди есть? Потому что снимки выглядят очень продуманными.

— Это, наверное, с недавнего времени. Вообще я долго ненавидела свой Instagram. Если его просмотреть, можно понять, что я человек, никак не связанный с нарядами и модой. Наоборот,

я всегда смотрю инстаграмы других людей и думаю: «Блин, как сделать, как у них? Как у всех такие красивые фотографии получаются?»

И мне мама говорила: «Лиз, если ты хочешь развивать Instagram, ты должна хотя бы одну профессиональную съемку со стилистом организовать, потому что обычные фотографии уже не заходят». Сейчас проблема в том, что если ты не медийная личность и не появляешься на телевидении или в интернете, то очень сложно развить свой Instagram. Поэтому я, сдав сессию, организовала съемку с фотографом, стилистом и визажистом — в первый раз в жизни. Поняла, что если хочешь вести Instagram профессионально, обычные некачественные фотографии уже не прокатят. И самое обидное — каким бы интересным ни был текст. Потому что тексты у меня очень крутые, и мне реально интересно самой их читать, а фотографии не такие модные и популярные, как у всех. Сейчас я занялась профессионально.

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🙏🏽На прошлой неделе писала о том, что человек я верующий, а также, что считаю важным изучение разных религий. К сожалению, как обычно, всё было перефразировано и вырвано из контекста. Я многим интересуюсь и не вижу в желании познавать ничего плохого… ⠀ Более того, я считаю правильным делиться и говорить о таких вещах в наше время. Повторюсь, я с большим уважением отношусь ко всем религиям и людям, которые их исповедуют, и ни разу никого не оскорбляла. ⠀ 🕌Я родилась в Турции, мои дедушки и родители всегда работали и жили в разных мусульманских странах. Из практикующих православных в нашей семье только бабушка. Именно она всегда водила меня в церковь на службы, причащение и исповедь. Со временем я начала делать это сама. Хоть и не часто. ⠀ 🥬К ОСОЗНАНИЮ ЗНАЧЕНИЯ поста, лично я пришла только в прошлом году. Неделю продержала православный пост и три дня мусульманский. (Не вижу ничего плохого в том, чтобы пробовать держать несколько — суть и смысл поста один. В любом случае это полезно, как для тела так и для души). ⠀ В этом году я тоже какое-то время держала православный пост, а в Рамадан собираюсь поститься весь месяц. ⠀ 🌙 Поздравляю всех мусульман с началом месяца Рамадан!

Публикация от Elizaveta Dmitrievna (@lisa_peskova) 24 Апр 2020 в 4:37 PDT

— В одном из интервью вы как-то сказали, что мужчина непременно должен платить за женщину в ресторане. Почему?

— Я считаю, что в наше время женщина должна иметь хотя бы минимальный, но собственный заработок. Меня так воспитали, что у женщины должны быть свои деньги — всегда. Но также, может, в силу того же воспитания, я считаю, что мужчина должен иметь желание платить в ресторане. Для меня настоящий мужчина не позволит женщине разделить счет или заплатить самой, если речь идет о девушке или жене. Друзья — это другое дело, мы с друзьями, а у меня очень много знакомых из абсолютно обычных семей, всегда разделяем счет, и для меня это не составляет никакой проблемы. Но мои друзья из обеспеченных семей — всегда заплатят. Это русские мужчины. Настоящий мужчина будет хотеть это сделать. Если он не может себе позволить отвести девушку в ресторан, он просто что-то другое придумает, пикник, неважно. Это очень важный момент — это желание показать, что ты мужчина и делаешь все, что в твоих силах.

— Среди ваших друзей — больше русских или зарубежных?

— У меня русские друзья, мой лучший друг азербайджанец, а вот лучшие подружки хотя и русские, но к сожалению, живут в Европе.

— С иностранцами сложнее наладить контакт?

— Несложно, но в силу расстояния мы его особо не поддерживаем. Разница менталитетов, конечно, есть, но дело в том, что я общаюсь с ребятами, которых знаю с детства, мои близкие друзья — люди, которые очень давно меня знают. Думаю, я бы спокойно могла дружить с человеком любой национальности. Лучше всего у меня получается ладить с людьми с Востока. У меня был хороший друг из Ливана — у него был близкий мне менталитет. У восточных людей он, в принципе, в чем-то близок к нашему.

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Донорская кровь нужна всегда, и доноры, продолжающие её сдавать несмотря ни на что, вносят колоссальный вклад в спасение жизней. Я и сама с удовольствием присоединилась к социальному проекту #ДНКДобра. Он был создан компанией @lg_rus, которая уже 11 лет поддерживает донорство крови, совместно с дизайнером @igorchapurin. Символом новой коллекции дизайнера стало сердце с линией жизни и отпечатком пальца. Так донор, сдавший кровь, оставляет свой уникальный след в жизнях других людей. #LGxChapurin #СпасибоДонор #СпасибоВрачам #LGLifeIsGood #ОставайсяДонором

Публикация от Elizaveta Dmitrievna (@lisa_peskova) 10 Апр 2020 в 6:34 PDT

— Сколько языков вы знаете?

— Свободно — английский и французский, причем мой уровень французского в МГИМО очень поднялся, несмотря на то что я восемь лет жила во Франции. И я начинала учить турецкий и арабский. Сейчас мне осталось учиться полгода, до января, и после этого я сразу продолжу их учить.

— Это сложные для вас языки?

— Так как у меня талант к языкам, мне вообще не сложно. Ну, правда. Только учить эти языки можно только когда ты каждый день этим занимаешься. Если ты пропускаешь хотя бы неделю, ты выпадаешь. Нужна усидчивость и много-много свободного времени. А когда ты учишься в МГИМО, тебе очень сложно, я не понимаю ребят, которые берут третий, четвертый язык. Я концентрируюсь именно на французском, чтобы эти восемь лет во Франции были максимально полезными.

— Где вы планируете жить после окончания МГИМО?

— Невозможно выбрать, когда у тебя половина жизни связана с Парижем, половина с Москвой, а какая-то часть вообще с Анкарой. Я даже не знаю, где мы будем покупать квартиру, в Париже или в Москве, потому что у нас с молодым человеком половина родственников там, половина здесь. Мы снимаем квартиру, потому что мы мобильные люди XXI века, и приобретать жилье мы будем в основном для сдачи. Конечно, у нас должно быть свое жилье, но пока что непонятно где.

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1.09.2010 ⠀ ЧАСТЬ 2 #ecoledesrocheslisa ⠀ Дорогой дневник, ⠀ По дороге в Нормандию я сижу одна у окна и слушаю музыку, специально не на полной громкости, чтобы слышать, о чем говорят другие. До меня доносились фразы, на тот момент меня очень пугающие, и никогда мне не встречавшиеся в моей московской жизни. — «Жереми все-таки трахнул эту шлюху Манон…» — «Я же говорила. Я видела ее с Эдуардом в туалете ФЛЕ. А до этого они ходили курить за Валон. Я бы поржала если бы их спалил Дюлак, еще хуже – Кревон! Вся Рош бы узнала» -«Ты взяла запасную Nokia?» ⠀ Я не знаю, что такое Валон, кто такой Дюлак и зачем нужна запасная Нокиа, и делаю звук в наушниках громче. Мимо моего окна, единственного знакомого, не считая Ани, которая так со мной больше и не заговорила, мелькают граффити парижских трущоб, многочисленные тоннели, коровы, пасущиеся на грязно-зелёных полях Нормандии… ⠀ В провинциальном городке Verneuil-Sur-Avre нас встречает указатель, в одну сторону показывающий Paradis (рай), в другую – Ecole des Roches. Спустя 5 минут я вижу заржавевшую табличку с названием школы и, выстроившиеся в ряд флаги различных государств. Здесь учатся дети более двадцати национальностей и все проживают на территории школы в домиках на 30-60 человек. Разумеется, мальчики и девочки отдельно. Дом, в который поселили меня с моей подушкой, называется la Colline, что в переводе с французского означает «Холм» — из чего логически следует, что он находится на холме. Чемоданы нужно затаскивать в комнаты на второй этаж самим по старинным узким винтовым лестницам. И вот я вижу место, которое должно стать моим домом на ближайшие несколько лет…

Публикация от Elizaveta Dmitrievna (@lisa_peskova) 2 Мар 2020 в 10:05 PST

— То есть вы не планируете оседать в одном месте?

— Мы все время в движении. Очень сложно осесть в XXI веке — естественно, не для всех, потому что я знаю, что у многих людей не было стольких возможностей, сколько у меня. Если твоя жизнь связана с двумя странами, ты не сможешь больше никогда выбрать какую-то одну. Я планирую жить на две страны — Францию и Россию. Я стремлюсь к тому, чтобы ездить туда-сюда. Сейчас я скучаю по маме с братом, потому что они во Франции, когда я там, я скучаю по папе с братьями и сестрами. Я человек, который никогда не сможет быть привязан к одному месту. У меня просто нет дома. Живя в Москве год, мы с молодым человеком переехали три раза из одной квартиры в другую. То есть мы год не смогли на одном месте прожить в Москве.

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Дорогой дневник, ⠀ Я никогда не выставляла в Инстаграм итоги какого-либо года, но 2019 был самым насыщенным в моей жизни. К счастью или к сожалению, все мои успехи, достижения и события рассказать не очень личному дневнику пока не могу, скорее всего уже весной 2020. Так что просто поделюсь итогами, которые будут хоть как-то полезны и интересны. ⠀ 🤝 Знакомство года: 2019 был годом избавления от токсичных крыс, так что вместо знакомств были расставания. ⠀ 🎉 Событие года: связано с личной жизнью. ⠀ 📖 2 лучших книги, прочитанных за год: «Консуэло» Жорж Санд; «Чемодан» Довлатова ⠀ 📽 3 фильма года: «Джокер»; «Форд Против Феррари»; «Однажды в Голливуде» ⠀ 💸 Приобретение года: приложение @mironovanastasiia @my.mission.ru Поняла, что целеустремленным и усидчивым не нужен никакой тренер, достаточно курса с упражнениями в идеальном приложении. ⠀ 🤔 Уроки года: «Не Париж — океан, люди в нем акулы, а Москва» ; «Не рассказывать ничего никому абсолютно». ⠀ 🏆 Победы года: стажировка в Европарламенте, поступление на 1 курс магистратуры МГИМО, запуск собственного дела и работа с @malinowskipierre над большим историческим проектом. ⠀ 👏 Благодарности @malinowskipierre, @didenokteam, близким и Всевышнему. ⠀ 31.12.19

Публикация от Elizaveta Dmitrievna (@lisa_peskova) 31 Дек 2019 в 10:27 PST

— Получается, что у вас вообще не возникает ощущения дома?

— Ощущения дома, в отличие от моего молодого человека, которого очень важно понятие Родины, для меня не важны. Для меня дом — это семья, близкие люди, молодой человек. Это может быть абсолютно в любом городе, в любой стране, я хорошо адаптируюсь. То есть я — что называется, человек мира. Для меня нет понятия ни родины, ни дома. Для меня дом — это люди, а не какое-то определенное место.