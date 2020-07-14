 

Кремль отреагировал на заявление Анкары о сохранении доступа в Айя-Софию

14.07.2020, 13:30, Новости дня

В Москве восприняли с удовлетворением заявления Акары о том, что собор Святой Софии в Стамбуле сохранится как памятник ЮНЕСКО и туда смогут попасть все желающие, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что общественный резонанс в РФ среди православных очень велик, это связано с глубоким сакральным значением собора Святой Софии для православных, для всех христиан. Этим объясняется эмоциональная реакция, в том числе и реакция патриарха, передает РИА «Новости».

«Вместе с тем в официальном плане мы повторяли: это внутреннее дело Турецкой Республики, и мы не можем и не собираемся в него вмешиваться. Для нас важно, чтобы Айя-София как памятник всемирного наследия ЮНЕСКО был сохранен в том виде, в котором он есть сейчас, и чтобы допуск в него был открыт для тех, кто приезжает в Турцию, будь то туристы или кто-то еще с иными целями. Мы слышали заявления наших турецких коллег и президента Турции, в первую очередь, о том, что Святая София будет сохранена и что доступ туда будет оставаться открытым, это вызывает удовлетворение», – сказал представитель Кремля.

Напомним, госсовет Турции – высший административный суд страны – 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей.

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений с 24 июля.

В понедельник президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом, в ходе которых глава Турции гарантировал доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь.



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