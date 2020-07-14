Юрист рассказал, как повлияет на дело Ефремова видео с предложением «уйти, а потом заплатить»

14.07.2020, 13:16, Новости дня

Видео, на котором заслуженный артист РФ Михаил Ефремов при составлении протокола предлагает инспектору отпустить его, после чего все заплатит – нельзя расценивать как попытку дать взятку. Вполне вероятно, что актер имел в виду уплату штрафа, сообщил газете ВЗГЛЯД автоюрист Сергей Радько.

В эфире одной из телепередач продемонстрировали фрагмент записи с видеорегистратора сотрудника ГИБДД, которая была сделана в момент составления протокола, сразу после смертельного ДТП с участием Ефремова. На видео отчетливо слышно, как голос, похожий на Ефремова, говорит служащему: «Давайте, я уйду, а потом заплачу вам все деньги».

«Я не думаю, что слова Ефремова, которые мы слышим на видео, можно расценивать как попытку дать взятку, поскольку никаких действий по даче взятки он не предпринимал, а просто что-то сказал. Самой передачи денег не было. Кроме того, он всегда может заявить, что имел в виду не взятку, а уплату штрафа. Поэтому, думаю, что хоть этому факту оценка должна быть дана, но вряд ли здесь будут последствия в виде нового обвинения», – говорит Радько.

Юрист рассказывает, что на ход дела может повлиять лишь признание или непризнание вины, выплата какой-либо компенсации пострадавшим. Помимо этого, у Ефремова и так достаточно смягчающих обстоятельств: это первое преступление, совершенное по неосторожности, у актера есть несколько несовершеннолетних детей. Также во многом решение суда будет зависеть от мнения пострадавшей стороны о тяжести наказания.

Он уточняет, что поскольку протокол уже составлен, вряд ли какие-то действия актера, которые он совершал в день ДТП, могут как-то повлиять на дальнейшее развитие событий. В том числе это касается видео из кабинета, где Ефремов проходил медицинское освидетельствование – на нем артист показывает средний палец. При этом его жест неоднозначен – до конца неясно, что хотел этим сказать актер.

«Это обычное поведение пьяного человека в этой ситуации, то есть тут никаких преступлений не содержится. Поэтому я думаю, что хоть оба этих видео опубликованы и в них что-то упоминается, просто следствие должно будет дать им оценку. Признаков преступлений я в них не вижу», – подытожил Радько.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что во время ДТП артист вообще не соображал, и назвал данное видео «хайпом».