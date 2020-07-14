Названы восемь готовых к приему россиян стран

14.07.2020, 13:16, Новости дня

Восемь стран на данный момент официально объявили, что готовы принимать российских туристов на определенных условиях, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Майя Ломидзе.

«По данным на 14 июля, у нас есть восемь стран, которые готовы принимать российских туристов на определенных условиях хоть завтра. Это Турция, она сделала это первой еще в конце мая, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ. Эти страны являются безусловно туристическими направлениями и пользуются спросом», – передает «Интерфакс» слова Ломидзе.

По ее словам, большинство из этих стран требуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса. В этих странах также будут измерять температуру туристам при пересечении границы.

«Где-то есть требование скачать приложение, которое позволяет понимать, где турист находится. Часть стран требует заполнения специальных анкет на границе. Это все было бы возможно, если бы мы могли туда долететь», – сказала она.

«К концу июня ожидается обновление списка стран в Испании, завтра-послезавтра Италия обещала обнародовать обновленный список стран, откуда они будут принимать туристов. По предварительной информации, РФ может войти в этот список», – добавила Ломидзе.

Напомним, в понедельник Доминикана официально заявила о готовности принимать туристов из РФ и надеется на возобновление чартерных программ в этом году.