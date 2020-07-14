 

Названы восемь готовых к приему россиян стран

14.07.2020, 13:16, Новости дня

Восемь стран на данный момент официально объявили, что готовы принимать российских туристов на определенных условиях, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Майя Ломидзе.

«По данным на 14 июля, у нас есть восемь стран, которые готовы принимать российских туристов на определенных условиях хоть завтра. Это Турция, она сделала это первой еще в конце мая, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ. Эти страны являются безусловно туристическими направлениями и пользуются спросом», – передает «Интерфакс» слова Ломидзе.

По ее словам, большинство из этих стран требуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса. В этих странах также будут измерять температуру туристам при пересечении границы.

«Где-то есть требование скачать приложение, которое позволяет понимать, где турист находится. Часть стран требует заполнения специальных анкет на границе. Это все было бы возможно, если бы мы могли туда долететь», – сказала она.

«К концу июня ожидается обновление списка стран в Испании, завтра-послезавтра Италия обещала обнародовать обновленный список стран, откуда они будут принимать туристов. По предварительной информации, РФ может войти в этот список», – добавила Ломидзе.

Напомним, в понедельник Доминикана официально заявила о готовности принимать туристов из РФ и надеется на возобновление чартерных программ в этом году.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / “Остановился заменить покрышку”. В Николаевской области в ДТП погиб прокурор

16.05 / Шмыгаль надеется, что Украина получит от Евросоюза €500 млн в ближайшие две недели

22.05 / В психоневрологическом интернате в Ростовской области почти 270 человек заболели коронавирусом

21.05 / Стало известно о скорой передаче флоту АПЛ «Князь Владимир»

02.07 / Лукашенко заподозрил россиян и украинцев в зависти белорусам

30.05 / В Шереметьево загорелся самолет «Аэрофлота»

13.05 / В Еврокомиссии считают, что Украина выполнила условия для получения €500 млн

24.05 / Россиян предупредили о резких перепадах погоды летом

19.06 / На Донбассе погиб один украинский военный, еще один получил ранения

16.06 / В Ленобласти нашли расчлененное тело мужчины с грудными имплантами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска