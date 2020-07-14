Из-за плохих продаж iPhone Apple заплатила Samsung почти 1 миллиард долларов США

14.07.2020, 13:09, Разное

Apple заплатила Samsung в первые три месяца текущего года почти 1 миллиард долларов США. Причиной тому стали плохие продажи iPhone и заключённые ранее договора.

Согласно контрактам между американским и южнокорейским IT-гигантами, Apple обязалась закупить у Samsung определенное количество OLED-панелей для экранов смартфонов. Однако вследствие падения числа реализованных гаджетов «яблочной» корпорации, нею было закуплено значительно меньше комплектующих. Такая ситуация привела к возникновению долга перед Samsung, который достиг 950 миллионов долларов.

Стоит отметить, что, согласно финансовому отчёту Samsung, прибыль компании возросла именно за счёт производства дисплейных панелей. Сейчас от Apple на счета южнокорейской компании уже перечислен единоразовый платеж в размере почти миллиарда долларов. При этом американский бренд закрыл ряд магазинов и представительств как в США, так и за рубежом. Из-за пандемии коронавируса ситуация на рынке крайне сложная, что приводит к уменьшению прибыли.

Однако, как отмечает эксперты, в прошлом году Apple уже совершала подобную ошибку, не выкупив весь тираж произведенных для нее комплектующих. Тогда ей пришлось заплатить почти 685 миллионов долларов.