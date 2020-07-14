В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией на границе Армении и Азербайджана

14.07.2020, 13:08, Новости дня

Москва глубоко обеспокоена перестрелками на границе Армении и Азербайджана, призывает стороны к сдержанности и прекращению огня, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы глубоко обеспокоены в связи с перестрелками на армяно-азербайджанской границе. Мы призываем обе стороны к сдержанности и к соблюдению их обязательств в рамках режима прекращения огня», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают ситуацию на границе этих стран.

Он добавил, что РФ «готова оказывать свои посреднические усилия по урегулированию, будучи сопредседателем Минской группы». «Вы знаете, что были интенсивные телефонные контакты министра иностранных дел (Сергея) Лаврова с его коллегами из Баку и Еревана. Поэтому еще раз мы призываем обе стороны к сдержанности», – добавил он, передает РИА «Новости».

Напомним, в воскресенье около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения. В понедельник минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле села на границе с Арменией. В Минобороны Армении эту информацию опровергли.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния и возможно ли дальнейшее разрастание конфликта.