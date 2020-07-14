В Рыбинске 26 июля пройдет шествие Бессмертного полка… В масках?

14.07.2020, 13:17, Новости

Теги: Безопасность, Здравоохранение

В Рыбинске на 26 июля запланировано шествие Бессмертного полка. Мероприятие состоится на условиях соблюдения санитарных норм и социальной дистанции между участниками.

При этом, в Ярославской области продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий и требование использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Без масок запрещено находиться в общественных местах, в том числе на остановках транспорта, на вокзалах, на автозаправках, в медицинских учреждениях, в аптеках и магазинах.

Тем не менее, торжественная колонна Бессмертного полка пройдет по улице Крестовой к мемориалу «Огонь Славы», сообщили в пресс-службе администрации города.

– Начало построения и движения колонны пока не назначено. В этот день отмечается день Военно-морского флота и нужно развести программу. Но подготовка уже начата. Необходимо уточнить расчет колоны, сформировать блоки для соблюдения дистанции. Собрать волонтеров, – пояснили в управлении культуры. – В остальном весь ход проведения акции такой же, как и прошлые годы.

В шествии Бессмертного полка принимают участие все желающие. В руках участника должен быть потрет своего родственника – участника Великой Отечественной войны, труженика тыла, блокадника или узник концлагеря, имя и память которого хранят в семье.