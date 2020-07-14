 

Таисия Вилкова впервые показала беременные фото и рассекретила имя дочери

14.07.2020, 12:53, Разное

Неделю назад Таисия Вилкова и ее супруг, режиссер Семен Серзин впервые стали родителями. Недавно актриса показала своим подписчикам в Facebook беременные фото, а также сообщила, что дочь назвали Серафимой.
23-летняя звезда «Деффчонок» не сразу назвала поклонникам имя новорожденной малышки. Новоиспеченная мать призналась, что «любви нет предела», и она готова обнять каждого на расстоянии, кто разделил с ней эту радость. На снимках актриса позирует в нижнем белье, демонстрируя округлившийся живот. Также там есть фотография с выписки из роддома, которой 32-летний Семен Серзин уже делился в своих социальных сетях.

Брак звезда «Гоголя» с режиссером официально зарегистрировали в День театра – 27 марта 2020 года. Из-за ситуации, которая сложилась в стране и мире с пандемией коронавируса, Вилкова и Серзин пришли в ЗАГС в масках. Пышное торжество в кругу близких и родных людей устраивать было нельзя. Для знаменитостей это брак стал первым, а об этом счастливом событии поклонники Таисии Вилковой узнали благодаря друзьям пары.



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