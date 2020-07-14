Анна Мария Ефремова назвала условия для съемок в шоу «Прямой эфир» с Малаховым

14.07.2020, 12:53, Разное

Дочь устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова часто приглашали в шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, но она регулярно отказывалась. Недавно на своей странице в Twitter Анна Мария Ефремова сообщила, при каких условиях она готова сняться в выпуске.

Условий для принятия участия в шоу «Прямой эфир» у Анны Марии Ефремовой всего два. Она просит, чтобы ей заплатили за съемки в программе, а также предоставили возможность молчать весь выпуск. Разговаривать с гостями и экспертами дочь актера тоже отказывается.

Вероятно, дочь Михаила Ефремова опасается провокаций. Так, телеканал «Россия-1» опубликовал видеофрагмент, в котором пьяный актер сразу после аварии предлагает полицейским деньги, чтобы те его отпустили с места ДТП.