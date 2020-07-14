В Кремле заявили о «более важном» смысле увеличения НДФЛ для богатых

14.07.2020, 12:48, Новости дня

Средства от повышения ставки НДФЛ с 13% до 15% для богатых пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями, это гораздо важнее экономического эффекта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков указал, что «здесь гораздо более важный смысл, чем экономический»: инициатива президента РФ Владимира Путина «заключалась в том, чтобы эти деньги окрасить и использовать их для лекарственного обеспечения детей с орфанными заболеваниями», передает РИА «Новости».

Так он прокомментировал высказывание главы Алексея Кудрин относительно того, что повышение НДФЛ якобы не имеет экономического смысла.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 23 июня предложил с 1 января 2021 года повысить НДФЛ для граждан с доходами более 5 млн рублей в год с 13% до 15%.

Как отметил глава государства, налогом будет облагаться та сумма, которая превышает 5 млн рублей. Планируется, что государство дополнительно получит 60 млрд рублей. Эти средства направят на лечение тяжелобольных детей.

Кроме того, в РФ уже несколько лет действует так называемый налог на роскошь.