«Норникель» объяснил окрашивание разлившейся на Надеждинском заводе воды

14.07.2020, 12:48, Новости дня

Разлившаяся оборотная вода на Надеждинском заводе в Норильске не вышла за пределы предприятия и стала красной уже на земле из-за отложений оксида железа, заявили в пресс-службе «Норильского никеля».

В пресс-службе компании подтвердили, что инцидент имел место, однако утечки не было, передает РИА «Новости».

«На трубопроводе был небольшой свищ, что и привело к небольшому разливу на территории предприятия. Вода окрасилась в такой цвет уже на земле, так как на самой территории отложения оксида железа. За пределы предприятия вода не попала», – пояснили там.

Между тем стало известно, что инспекторы Росприроднадзора уже работают на месте аварии на территории Надеждинского металлургического завода, принадлежащего «Норникелю».

В сообщении ведомства указывается, что специалисты «определяют точную площадь загрязнения, устанавливают, вышла ли вода за территорию предприятия, отбирают пробы грунта».

«Руководству Надеждинского металлургического завода и ГМК «Норильский никель» планируется направить предостережение и требование точного соблюдения регламента при эксплуатации промышленного оборудования», – говорится в релизе.

Ранее на YouTube-канале «Норильчане» появилось видео, на котором запечатлен разлив воды красного цвета в производственной зоне предприятия (газета ВЗГЛЯД не может представить ссылку на ролик из-за содержащейся в нем ненормативной лексики).

В подписи к видео сообщается, что на территории Надеждинского металлургического завода в районе цеха производства элементарной серы якобы могла произойти утечка отходов производства.

Напомним, 3 июня президент РФ Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске, где произошел масштабный разлив нефтепродуктов. Площадь загрязнения после разлива дизельного топлива составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело. Проверку взяла под особый контроль Генеральная прокуратура России.