 

Наталия Орейро удивила подписчиков в Instagram обнаженным архивным снимком

14.07.2020, 12:30, Разное

Звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро в начале июля зарегистрировалась в микроблоге Instagram, после чего активно делится с подписчиками различными фото. Недавно актриса и певица показала обнаженный архивный снимок, который вызвал волну обсуждения.
43-летняя исполнительница роли Милагрос опубликовала черно-белую фотографию, на которой она запечатлена с короткими волосами и полностью обнаженным верхом. Наталия Орейро в пышной юбке из фатина облокотилась на комод, прикрыв рукой грудь. Уругвайская знаменитость поразила подписчиков своими модельными параметрами. Многие написали в комментариях на испанском языке, что она «богиня». Не остались в стороне и русскоязычные поклонники звезды «Дикого ангела». Фанаты из РФ восторгались красотой тела артистки, особенно упругой грудью и стройной талией.

Популярность пришла к Наталии Орейро после того, как она сыграла горничную Милагрос, которая влюбилась в богатого наследника Иво. Ее героине удалось выйти замуж за своего возлюбленного, несмотря на многие препятствия. Сама актриса счастлива со своим супругом Рикардом Мольо более 15 лет. За аргентинского музыканта она вышла замуж в 2001 году, а спустя 11 лет подарила ему долгожданного сына. Муж старше Наталии Орейро почти на 20 лет, но их союз многие считают образцовым.



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