192 Мп, 100 Вт и подэкранная селфи-камера: Xiaomi Mi 11 может стать одним из самых интересных флагманов 2021 года

14.07.2020, 12:30, Разное

Следующий флагман от Xiaomi Mi 11 может стать одним из наиболее интересных в 2021 году. Как сообщают источники, в нем будет камера на 192 мегапикселя, подэкранный селфи-модуль и зарядка на 100 Вт.

Дисплей грядущей новинки занимает порядка 96% передней панели. Согласно неофициальным рендерам флагмана, он выполнен по технологии Super AMOLED и имеет 6,9-дюймовую диагональ. Также экран получит поддержку разрешения 2K и динамического диапазона HDR10 с частотой обновления в 144 герц.

Скорее всего, указанный смартфон от Xiaomi назовут Mi 11. Работать устройство будет на однокристальном чипе Snapdragon 875 от Qualcomm. При этом фронтальный модуль камеры производитель спрятал под панель дисплея. Главными особенностями девайса может стать камера с разрешением в 192 мегапикселей и 100-ваттная зарядка.

Аккумуляторная мощность при этом составит 5 тысяч мАч. Разрешение объективов основной квадрокамеры прогнозируется в 8, 21, 40 и рекордные 192 мегапикселя. При этом в ней будут перископ, широкоугольный и макродатчики, автофокус же получит фазовую технологию с опцией оптической стабилизации изображения.