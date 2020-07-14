Мнение: Собчак атакует

14.07.2020, 12:20, Разное

Ксения Собчак атакует сторонников схимонаха Сергия, лишенного сана и оштрафованного на 90 тысяч рублей за фейки о коронавирусе. Вместе с оператором Сергеем Ерженковым Собчак требуют возбудить уголовное дело о воспрепятствовании журналистской деятельности (ст. 144 УК) из-за того, что произошло в Среднеуральском женском монастыре.

Напомню, 27 июня Собчак приехала в обитель снимать фильм об опальном священнослужителе Сергии и попала на территорию монастыря, перемахнув через забор. Вот тут-то на девушку и напали…

А мне вот интересно, если сотрудники Life.ru или еще какие-нибудь коллеги Собчак проберутся в дом Ксении, или пусть не в дом, а в какой-нибудь клуб, где Ксения буде отдыхать от работы, и потребуют интервью, а охрана Ксении прогонит коллег, это тоже будет основанием для возбуждения уголовного дела «о воспрепятствовании журналистской деятельности»?

«Воспрепятствование журналистской деятельности» – это, по-моему, все-таки совсем другое. Когда частные лица (а не чиновники, и не депутаты, и не руководители госкорпораций) не хотят с тобой разговаривать и не хотят,чтобы ты их снимал – это не воприпятствование, это право этих самых частных лиц…

Фотография Ксении Собчак из Instagram Ксении Собчак