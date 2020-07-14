 

Назван новый симптом ранней стадии болезни Паркинсона

14.07.2020, 12:17, Разное

Специалисты заявили об обнаружении нового симптома, указывающего на раннюю стадию болезни Паркинсона. Если ранее недуг в основном встречался у лиц пожилого возраста, то сейчас его можно диагностировать даже у молодых людей, но при своевременном лечении его развитие можно замедлить.
По словам медиков, на раннюю стадию болезни Паркинсона может указывать обычная отдышка. Четкую связь между недугом и этим симптомом пока найти не удалось, но сбои в работе дыхательной системы выявляли у большей части пациентов, страдающих от болезни Паркинсона.

Также в перечень редких симптомов попали: нарушенное чувство равновесия, потеря обоняния, плохое качество сна, тремор конечностей и резкое изменение почерка, когда человек начинает писать мелким шрифтом, хотя до этого всегда использовал крупный. Медики подчеркивают, что в основном болезнь Паркинсона встречается у пожилых мужчин старше 60 лет.



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