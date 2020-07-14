Ученые: Прививка от туберкулеза снижает смертность от коронавируса

14.07.2020, 12:09, Разное

Эксперты после проведенных опытов рассказали, что вакцина БЦЖ может уменьшать количество смертей от COVID-19. Они нашли убедительные подтверждения теории.

Исследователи из Колледжа природных ресурсов и окружающей среды вместе с учеными из Национального института здравоохранения Великобритании изучая болезнь выяснили, что вакцинация против туберкулеза может защищать от вируса.

Они рассказали о Германии до соединения ее восточных и западных регионов. В первой части вакцинацию сделали почти всем жителям, потому люди пенсионного возраста умирали от коронавируса в 3 раза меньше. Ученые подчеркивают, что БЦЖ способно укрепить организм и выработать иммунитет и к другим вирусам.