Ученые: Прививка от туберкулеза снижает смертность от коронавируса

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14.07.2020, 12:09, Разное

Эксперты после проведенных опытов рассказали, что вакцина БЦЖ может уменьшать количество смертей от COVID-19. Они нашли убедительные подтверждения теории.
Исследователи из Колледжа природных ресурсов и окружающей среды вместе с учеными из Национального института здравоохранения Великобритании изучая болезнь выяснили, что вакцинация против туберкулеза может защищать от вируса.

Они рассказали о Германии до соединения ее восточных и западных регионов. В первой части вакцинацию сделали почти всем жителям, потому люди пенсионного возраста умирали от коронавируса в 3 раза меньше. Ученые подчеркивают, что БЦЖ способно укрепить организм и выработать иммунитет и к другим вирусам.



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