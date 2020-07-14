Баку заявил о гибели двух офицеров и мирного жителя в результате обстрела ВС Армении

14.07.2020, 12:08, Новости дня

В результате обстрела со стороны Армении в Азербайджане погибли генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзяев и житель села Агдам в Товузском районе, сообщили в Минобороны Азербайджане и администрации Товузского района сраны.

«14 июля 2020 года в результате артиллерийского обстрела армянских вооруженных сил в направлении Товузского района был убит мирный житель. Это Азиз Иззет оглы Азизов, 1944 года рождения (76 лет), житель села Агдам Товузского района… Ранее армяне обстреливали наши населенные пункты тяжелым оружием. В результате были убиты мирные жители, а экономика, имущество и инфраструктура были серьезно повреждены. Международное сообщество и сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны отреагировать и решительно осудить нападения армянских военных подразделений на гражданское население Азербайджана», – передает РИА «Новости» сообщение администрации.

Кроме того, Минобороны Азербайджана заявило о гибели генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзяева в результате обстрела ВС Армении в товузском направлении границы.

«В ночь с 13 на 14 июля в Товузском районе продолжались ожесточенные бои. В течение двух дней сокрушительные сражения велись с противником. Около 100 вражеских войск, большое количество военной техники и важные объекты были уничтожены. Азербайджанская армия также понесла потери в результате боевых действий. Генерал-майор Гашимов Полад и полковник Ильгар Мирзаев были героически убиты во время боев утром», – сообщил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Карим Валиев.

Ранее во вторник пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что гражданские инфраструктуры армянского села Берд в Тавушской области были атакованы азербайджанскими беспилотниками.

Напомним, в воскресенье около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения.

В понедельник минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле села на границе с Арменией. В Минобороны Армении эту информацию опровергли.

Минобороны Азербайджана опубликовало кадры уничтожения огневой позиции вооруженных сил Армении.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния и возможно ли дальнейшее разрастание конфликта.