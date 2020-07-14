 

Продюсеры реалити-шоу «Дом-2» объявили кастинг на должность ведущего проекта

14.07.2020, 11:53, Разное

В официальном аккаунте Instagram реалити-шоу «Дом-2» появилась информация о том, что продюсеры будут проводить кастинг на должность ведущего проекта. По их словам, попробовать себя в работе «на главной телестройке страны» сможет каждый желающий.
Пока неизвестно, будет уходить кто-то из действующих ведущих реалити-шоу, или это замена для Юлии Ефременковой, которая покинула проект. Продюсеры предлагают заполнить заявку и прислать видеовизитку, в которой претенденты коротко расскажут о себе. Эту должность представители канала ТНТ описывают как «творческую работу мечты», которая принесет «сумасшедшую популярность и миллионы поклонников».

Реалити-шоу «Дом-2» является самым долгоиграющих проектом на телевидении РФ, так как выходит уже 16 лет. Участники телестройки на глазах у телезрителей ищут свою любовь. Самые известные ведущие проекта – это Ксения Собчак, Ольга Бузова и Ксения Бородина. Участие в «Доме-2» принесло некоторым участникам огромную популярность. Например, Олега Майями, Викторию Боню, Алену Водонаеву и Нелли Ермолаеву многие узнали благодаря реалити-шоу.



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