Лера Кудрявцева показала архивное видео и рассказала о походах на дискотеку

14.07.2020, 11:53, Разное

В своем микроблоге Instagram Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками архивным видео, снятым в далеком 1995 году. На кадрах 25-летней давности ведущая рассуждает о работе и походах на дискотеку.

По словам Леры Кудрявцевой, за эти года ничего не изменилось и она может пойти и потанцевать, когда захочет. Но, как отметила телеведущая, теперь есть такие факторы, как мигрени, лень и периодические боли в спине.

Архивное видео было снято, когда Лера Кудрявцева вела программу «Теледискотека». Во время интервью у нее спросили, как это, когда работаешь, а другие – танцуют в это время. На это телеведущая отметила, что получает огромное удовольствие от своей работы, а пойти на дискотеку может в любой выходной день.

Фолловеры подметили, что Лера Кудрявцева практически не изменилась за это время. В комментариях поклонники сошлись во мнении, что со светлыми волосами знаменитости лучше, чем в образе брюнетки. Также подписчики написали, что звезда была очень худой в тот период. Архивное видео супруги хоккеиста Игоря Макарова набрало за день более 628 тысяч просмотров.