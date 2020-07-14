 

Лера Кудрявцева показала архивное видео и рассказала о походах на дискотеку

14.07.2020, 11:53, Разное

В своем микроблоге Instagram Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками архивным видео, снятым в далеком 1995 году. На кадрах 25-летней давности ведущая рассуждает о работе и походах на дискотеку.
По словам Леры Кудрявцевой, за эти года ничего не изменилось и она может пойти и потанцевать, когда захочет. Но, как отметила телеведущая, теперь есть такие факторы, как мигрени, лень и периодические боли в спине.

Архивное видео было снято, когда Лера Кудрявцева вела программу «Теледискотека». Во время интервью у нее спросили, как это, когда работаешь, а другие – танцуют в это время. На это телеведущая отметила, что получает огромное удовольствие от своей работы, а пойти на дискотеку может в любой выходной день.

Фолловеры подметили, что Лера Кудрявцева практически не изменилась за это время. В комментариях поклонники сошлись во мнении, что со светлыми волосами знаменитости лучше, чем в образе брюнетки. Также подписчики написали, что звезда была очень худой в тот период. Архивное видео супруги хоккеиста Игоря Макарова набрало за день более 628 тысяч просмотров.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / Отставка в связи с поправками

24.05 / Мнение: Майн идише мейделе, звон колоколов

19.05 / Мнение: О перспективах урегулирования на Донбассе

22.06 / Как защитить детей от COVID-19 — рекомендации Роспотребнадзора

10.05 / В Москве спортсмен застрелил своего парня и ранил его мать

13.06 / «Зато убрал елку» и «Вспоминаю последний zoom-ок»

12.05 / Что произошло за ночь 12 мая

20.05 / На Кубани работников «скорой» предупредили об уголовной ответственности

09.07 / Настя Ивлеева трогательно поздравила своего мужа Элджея с днем рождения

10.07 / Мнение: Православные хотят отомстить Эрдогану неудачным образом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска