Личное: Урвать здесь и сейчас

14.07.2020, 11:50, Разное

Мы никогда не будем жить хорошо. Знаете, почему? Вот вам комментарий из Инстаграма, объясняющий всё:

«Я, как житель Краснодарского края, вообще не понимаю как можно платить за “отдых” у нас?! Тем более в этом году такие цены».



Фото: Соцсети

То есть, внезапно Б-женька послал уникальную возможность нашему Красножарскому краю — закрытие границ на период пандемии. Туристы повалили толпами в Адлер.

Что делает условный представитель сферы южного туризма и продавец чурчхелы?

Не-е-ет, он не повышает качество услуг, чтобы люди, попробовав раз у них отдых, вернулись на следующий год! Он тупо задирает цены!

Чо, твари, приехали? Вот я вас сейчас обдеру, а в следующем году — да, сосну, но буду ждать — пусть не пандемии! — потопа или ещё какой милости от природы.

Что с нашими людьми?! Где, мать её, логика?!

По-нормальному бы припустить цены, ведь можно взять прибыль повышенными объёмами и всё равно заработать больше обычного. Повысить комфортабельность сдаваемых халуп. Кондиционеры установить. Интеренет нормальный сделать!

Ремонт в ресторане. Повара нормально взять, а не из Абхазии прадедушку вызывать каждое лето. И так далее.

Фиг. Ничего не изменилось. И не изменится.

Лучше совсем пропустить лето, чем себя не уважать — платить за такой, извините, отдых.

Впрочем, вопрос цены и подобного подхода встречается часто. Задерут цены на хрень собачью, хотя точно такое же — не менее качественное и крутое! — стоит в два раза дешевле.

Совсем недавно я писала о бюджетных беспроводных наушниках CGPods, помните?

Те, которые уникальны своей влагозащитой — в CGPods даже на местном пляже возле речки-говнотечки можно валяться. В отличие от Apple AirPods, кстати, которые защиты от влаги не гарантируют. При этом CGPods чуть ли не сутки работают автономно и очень плотно сидят в ушах.

То есть по факту круче Apple AirPods и в 4 раза дешевле — В ЧЕТЫРЕ РАЗА!

Всего 3’500 рублей.

Первое и самое распрекрасное в CGPods — защита от влаги по стандарту IPx6.

Это значит, что в них можно не только обильно потеть на пляже в Алупке, но и принимать душ, плавать в бассейне, а если кому и прижмёт — мыть голову. Эти наушники можно даже помыть под краном, а не накапливать пыль, грязь и ушную серу — в отличие от яблочных «ушей».

Гигиена, как вы понимаете, в эти смутные времена — наше всё!

Не менее важное преимущество CGPods 5.0 и CGPods Lite — внешний вид и удобство.

Обе модели представлены в белом и чёрном цветах: брутальные мужские и изящные дамские.

И те, и другие — лёгкие, компактные и превосходно сидят в ушах. Мягкие силиконовые распорки — съёмные, кстати, и с запасными в комплекте — не дают наушникам выпадать. А яблочные-то ещё как выпадают! CGPods надёжно и вместе с тем ненавязчиво фиксируются в ушах.

Можно активно двигаться — наушники не шелохнутся и полностью прячутся в ушной раковине — не то что «антенны» AirPods. При этом они совсем не чувствуются — уши не устают, даже если носить их целый день.

И CGPods можно носить целый день — двадцать часов автономной работы за счёт собственного ресурса и четырёх подзарядок от кейса-зарядника.

CGPods 5.0 и CGPods Lite поддерживают Bluetooth 5.0, великолепно сопрягаются между собой и с любым устройством Android / iOS, , а 5.0 ещё и работают по одному — как гарнитура.

Удобно вести переговоры или участвовать в совещаниях, не отрываясь от компьютера (кормления спиногрыза, купания обкаканного младенца) — не держа в руках смартфон, регулируя громкость, переключая треки, останавливая воспроизведение, отвечая на звонки, связываясь с последним абонентом или русскоязычным голосовым помощником.

Ну и кейсы у CGPods — это отдельное что-то!

У модели CGPods 5.0 цилиндрический кейс с поворотным механизмом. Настоящий авиационный алюминий — из такого делают Боинги. Этот брутальный кейс легко выдерживает вес в 100 кг.

Куда там хлипкой пластиковой коробочке пресловутых «яблочных» ушей! Собственно, Apple никогда особо о прочности и не пекся. А вот тюменский бренд CaseGuru — да! Даром, что не челябинский!

А хотите что-то более «мимимишное» — тоже пожалуйста! Кейс CGPods Lite — настоящий антистресс. «Бархатное» покрытие soft-touch не скользит, не царапается и дарит ну очень приятные тактильные ощущения.

Магнитный замок залипательный — щёлкай и щёлкай, эффект семечек. А можно и просто в руках кейс вертеть, как тёплую морскую гальку, представляя себя на пляже — кстати, кейс реально гальку напоминает. И внешне, и тактильно.

Если вам недостаточно моих дифирамбов, посмотрите развед-опрос Дмитрия Юрьевича Пучкова aka Гоблина с создателем этих самых CGPods — тюменским парнем Вадимом Боковым.

Вадим честно рассказывает, как ему удаётся продавать наушники с достойным качеством по такой бюджетной цене. И причём, весьма успешно!

Оказывается, компания CaseGuru не отваливает баснословные комиссии разного рода посредникам — сетевым магазинам типа всяких Эльдорадо и Евросетей. И продаёт свои наушники CGPods исключительно в своём же собственном фирменном онлайн-магазине.

А без левых наценок цена всегда гораздо приятнее, тут уж не поспоришь.

И ещё раз о главном: беспроводные наушники CGPods от CaseGuru влагозащищенные, долгоиграющие, антистрессовые! С гарантией 1 год. По функционалу и дизайну — круче Apple AirPods, но в 4 раза дешевле — всего 3’500 рублей.

А со скидкой по промокоду MIRO07 здесь ещё на 200 рублей дешевле.