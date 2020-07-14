Уровень загрузки крымских отелей достиг 100 процентов

14.07.2020, 11:48, Новости дня

Уровень загрузки крымских отелей достигает 100%, наибольшей популярностью у туристов пользуются южное и западное побережье, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

«На сегодня уровень загрузки многих отелей достигает 95-100%. В основном это южный берег Крыма и отчасти западное побережье. В ряде регионов загрузка находится на уровне 50-60%, но при этом уровень и глубина бронирования крымских санаториев и гостинец продолжает расти», – передает РИА «Новости» слова Волченко на заседании крымского правительства.

По его словам, найти свободный номер можно, но со временем становится сложнее.

Напомним. 8 июля глава региона Сергей Аксенов заявил, что обязательная двухнедельная обсервация для туристов, прибывающих в Крым, возобновляться не будет.