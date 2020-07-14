Путину золото больше не нужно?

14.07.2020, 11:51, Разное

1 апреля ЦБР отказался покупать золото в свои закрома. И банкам пришлось гнать его за рубеж. И вот результат: впервые доходы от экспорта золота в России превысили доходы экспорта газа.

Ничего удивительного. Много лет Центробанк России скупал все добываемое в стране золото. Тем самым сдерживая его экспорт и поддерживая относительно высокие мировые цены. Все это делалось под лозунгом дедолларизации резервов.

Цена золота держалась более-менее стабильной.

И вот наступил кризис, когда золото традиционно растет в цене как защитный актив. И ЦБР тут же перестает скупать золото и отдает все допдоходы банкам, которые покупают его у добытчиков и экспортируют. Зачем?

Вероятно, ЦБР решил поддержать валютный баланс страны в условиях резкого падения цен на традиционные экспортные товары — нефть, нефтепродукты, газ, металлы… И это вполне удалось.

Многими годами безумной скупки ЦБР загнал себя в «золотую ловушку»: если бы он перестал скупать золото, его цена резко упала бы и золотые резервы ЦБР сильно обесценились бы. И вот — техничный выход из этой ловушки.

Проблема только одна — все это временно. Не выход из “золотой ловушки”, а только передышка.

Кризис, скачок цен на золото. А потом все вернется «на круги своя» – мировые инвесторы будут вкладываться в акции и облигации, постепенно избавляясь от золота. Цены его будут падать.

И что будет делать ЦБР?

ЦБР не учится на ошибках и никогда — никогда! — не противоречит президенту. Сказано: дедолларизация – и ЦБР берет под козырек, невзирая ни на какие убытки. Думаем, что ЦБР снова вернется в «золотую ловушку», как бы абсурдно это ни выглядело.

Решение не покупать больше золота в резервы ЦБР в текущей ситуации — разумно. Но еще разумнее было бы сейчас распродать золото из этих запасов, сколько можно, пока цены на него относительно высоки. И постараться больше не «залипать» в дешевеющих активах…

СерпомПо