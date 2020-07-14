 

Карантин в Украине могут продлить

14.07.2020, 11:44, Новости дня

В Украине планируют продлить карантин еще на две недели – до 14 августа. Об этом “Сегодня” сообщил высокопоставленный источник в Министерстве здравоохранения Украины.

“Сейчас идет дискуссия о продлении карантина и о том, в каком виде его продлевать. С большей долей вероятности карантин будет продлен после 31 июля. Продолжены будут те карантинные меры, которые показали свою эффективность. Те, которые оказались неэффективными, будут отменены”, – рассказали журналистам в Минздраве.

По данным чиновника, эффективными оказались соблюдение социальной дистанции и ограничительные меры, касающиеся транспорта, в частности его обработка.

Он также заявил, что если ситуация в той или иной области будет ухудшаться, то в первую очередь будет приостановлена деятельность стадионов и спортзалов.

“Еще нет проекта постановления, над ним пока идет работа. Но дискуссия идет о том, что целесообразно установить карантин на две недели, потому как у COVID-19 такой срок инкубационного периода”, – рассказали нам в Минздраве.

Из-за пандемии COVID-19 в Украине с 12 марта начал действовать карантин. С 11 мая власти начали смягчать ограничения. 20 мая Кабинет Министров ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев.

Последний раз карантин в Украине продлили до 31 июля.

По состоянию на 14 июля коронавирус в Украине подтвержден у 54 771 человека, скончалось 1412 человек, вылечилось 27 154 больных. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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