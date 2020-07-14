Кулеба: Украина не может согласиться с тем, что самолет МАУ в Иране был сбит в результате человеческой ошибки

14.07.2020, 11:44, Новости дня

Украина на данный момент не может согласиться с версией иранской стороны о том, что самолет авиакомпании “Международные авиалинии Украины” был сбит возле Тегерана в результате человеческой ошибки. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Я хочу сегодня четко подчеркнуть: утверждать, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки, как это утверждает иранская сторона, рано. У нас есть много вопросов, и мы нуждаемся в большом количестве авторитетных, непредвзятых, максимально объективных ответов о том, что случилось. В настоящее время Украина не может согласиться с тем, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки. Мы убеждены, что этот вопрос должен решаться в рамках расследования с установлением всех фактов. После этого можно будет окончательно утверждать о той или иной версии крушения украинского самолета”, – сказал Кулеба.

По его словам, на данный момент навязывание интерпретаций является ошибочным, сторонам необходимо сосредоточиться на установлении юридических фактов.

“Сбивание гражданского самолета в любом случае, независимо от причины, является противоправным деянием, и Иран будет отвечать за это деянием в соответствии с международным правом. Министерство иностранных дел Украины полностью готово к этой юридической и дипломатической борьбе, и мы сделаем все от нас зависимое, чтобы Иран заплатил самую высокую цену за то, что случилось”, – подчеркнул глава украинского МИД.

Он также сообщил, что иранская сторона выразила готовность прибыть в Украину для переговоров о компенсации в период с 20 по 30 июля.

Кулеба напомнил, что на следующей неделе во Франции должна состояться расшифровка “черных ящиков” разбившегося самолета, в ней примут лучшие эксперты со США, Канады, Франции, Великобритании и Украины.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

В феврале Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. В Иране объяснили задержку в дальнейшей работе с самописцами вспышкой коронавируса.

6 июня в Тегеране объявили о завершении расследования обстоятельств авиакатастрофы. По словам замглавы МИД Ирана Мохсена Бахарванда, осталось только расшифровать данные бортовых самописцев.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.

12 июля Управление гражданской авиации Ирана обнародовало отчет об обстоятельствах катастрофы самолета, в нем говорится, что 176 человек погибли из-за ошибки расчета зенитного комплекса ПВО.