 

Коронавирус в России: за сутки выявлено 6 248 зараженных

14.07.2020, 9:37, Разное

В России коронавирус за истекшие сутки обнаружили у 6 248 человек. За то же время выздоровели 8 804 пациента, скончались 175.

В Москве выявлено 613 случаев заражения, в Санкт-Петербурге – 281. Московская область переместилась на седьмое место по динамике распространения инфекции – 198 новых случаев.

С начала эпидемии коронавирусом в России заразились 739 947 человек, из них 512 825 выздоровели. Зафиксировано 11 614 летальных исходов.


В Москве оператор городской сети беспроводного интернета проанализировал посещаемость публичных мест после снятия ограничений. Лидерами стали парки – на начало июля людей там на 122% больше, чем в начале марта. Специалисты связывают это с теплой погодой.

Без учета парков лидерами по посещаемости стали автосалоны. В середине лета в них побывали 75% клиентов, зафиксированных до эпидемии. Заполняемость пригородных электричек достигла 75% от показателей начала марта, метро – 65%. Как отмечал мэр столицы Сергей Собянин, многие пересели с общественного транспорта на личный.

К середине августа вакцина от коронавируса получит разрешения и пройдет регистрацию, сообщил директор Центра эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. После этого лекарство можно будет запустить в массовое производство.

Коронавирусом в мире заразились почти 13 миллионов человек, половина вылечилась. Лидером по числу инфицированных остаются США – там зафиксировано более трех миллионов случаев.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.06 / Скандалы: Таганским вменили Деда Хасана

11.06 / Норкин озвучил сроки возвращения на телевидение

22.05 / Мнение: Фокус на короне. 13-е задание 13-го теста

02.06 / Начало чемпионата России по футболу перенесли на более ранний срок

19.05 / Среди вахтовиков в Сабетте растет недовольство из-за невозможности вернуться домой

14.05 / Мэрия Москвы анонсировала программу массового тестирования на антитела к коронавирусу

14.07 / Личное: Дорогие Porsche AG и Louis Vuitton!

24.05 / Рекрутеры о том, кто будет востребован на рынке труда после пандемии

08.06 / Мнение: Здравый смысл подвергся удивительным метаморфозам

28.06 / Адвокат Ромы Жукова сообщил, что будут проверять его супругу на вменяемость

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска