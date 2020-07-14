Мясников предложил изменить методы борьбы с коронавирусом

14.07.2020, 11:30, Разное

Доктор Мясников считает, что пора менять методику борьбы с коронавирусной инфекцией. По мнению специалиста, сдерживание пандемии уже теряет всякий смысл, поскольку принимаемые меры не помогают, а сейчас необходимо уделить внимание защите самых уязвимых к вирусу категорий граждан.

Эксперт напомнил, что многие медики надеются на т.н. коллективный иммунитет, но рассчитывать на него не приходится, ведь каждый сезон будет возвращаться новый штамм коронавируса. Поэтому Мясников призывает позаботиться о пожилых людях с хроническими болезнями. Остальные, если заразятся, то не должны тяжело болеть и умирать, добавил врач.

Кроме того, Мясникова не устраивает нынешняя система диагностирования коронавируса. Тестов для выявления инфекции и антител для всех заразившихся не хватает. А самый популярный тест ПЦР определяет нахождение вируса не в организме человека, а в образцах, которые он предоставил. Поэтому иногда тесты не находят следы вируса при наличии клинической картины COVID-19.