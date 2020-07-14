Устроившим погром в офисе подрядчика Газпрома иностранцам задолжали 14,4 млн рублей

14.07.2020, 11:30, Новости дня

Прокуратура выявила нарушения в работе ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис», работники которого устроили погром на одном из объектов строящего Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).

В областной прокуратуре сообщили, что работодатель в одностороннем порядке удержал из зарплаты более 1 тыс. рабочих деньги для оплаты патентов за два месяца, «всего удержано более 14,4 млн рублей», передает «Интерфакс».

Возбуждено административное дело по факту нарушения правил пребывания иностранных работников в РФ (ч. 1 ст. 18.9 КоАП РФ). Не уточняется, какие конкретные нарушения были выявлены, но они касаются «материального и бытового обеспечения».

Также возбуждено дело за нарушение трудового законодательства (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ). На заводе продолжает работать временная приемная прокурора области.

Между тем в объединенном пресс-центре Амурского ГПЗ сообщили, что финансовые разногласия между турецкой компанией-подрядчиком и строителями из Узбекистана урегулированы, в ближайшие часы сотрудники «должны полноценно вернуться к работам», передает РИА «Новости».

Отмечается, что переговоры проходили с участием губернатора Приамурья Василия Орлова, представителей правительства региона и правоохранителей.

При этом в пресс-службе заявили, что «информация о задержках зарплат рабочему персоналу Renaissance Heavy Industries в течение нескольких месяцев не подтвердилась».

«Сотрудники своевременно получают заработную плату в полном объеме в соответствии с трудовыми договорами (…) Возврат суммы патентов сотрудникам произойдет по плану 15 июля (…) рассматривается вопрос дополнительной оплаты для строительного персонала, который находится длительное время на вахте», – добавили там.

Напомним, в понедельник в Сети появилась видеозапись погрома в офисе компании-подрядчика, устроенного рабочими на стройке Амурского газоперерабатывающего завода. Посольство Узбекистана в Москве взяло на контроль эту ситуацию.