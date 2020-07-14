Мишустин призвал «Аэрофлот» помочь развитию внутреннего туризма

14.07.2020, 11:30, Новости дня

«Аэрофлот» должен разумными ценами на авиабилеты помочь развитию туризма в России, нужно сделать так, чтобы россияне могли активнее перемещаться по территории страны, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой компании Виталием Савельевым.

«Обратите особое внимание на развитие туризма этим летом. Мы на сегодняшний день очень много принимаем мер по поддержке специальных мест, открываем туристический сезон в России, и «Аэрофлот» мог бы быть хорошим помощником – конечно, по разумным тарифам – в плане перевозок наших граждан внутри России», – цитирует РИА «Новости» Мишустина.

Глава правительства выразил надежду, что когда «Аэрофлот» будет выходить на международный рынок, многие из таких маршрутов сохранятся.

Также Мишустин подписал распоряжение о выделении «Аэрофлоту» государственных гарантий по кредитам на 70 млрд рублей.

По его словам, ситуация на рынке авиаперевозок из-за коронавируса непростая.

«Собственно говоря, «Аэрофлот», как ключевой авиаперевозчик страны, конечно, в ситуации с коронавирусом несет значительные издержки», – сообщил он.

Вместе с тем глава правительства отметил, что у авиакомпании значительно сократилось количество внутренних перевозок и остановились международные, что повлияло на доходы и работу «Аэрофлота».

В свою очередь глава авиакомпании Виталий Савельев отметил, что пандемия коронавирусной инфекции стала тяжелым периодом для компании, но ситуация восстанавливается.

«Пандемия ударила по всем авиакомпаниям, как иностранным, так и российским. И для нас были очень тяжелые периоды, особенно апрель-май. Падение пассажиропотока было 93-95%… Но мы уже восстанавливаемся», – сказал он.

По его словам, российская авиаотрасль восстановится быстрее мировой, поскольку у Росси есть опыт кризисных ситуаций.

Он добавил, что авиационная отрасль РФ растет темпами примерно 9-10%, мировая – порядка 6%, а европейская – 4,5%.

Также глава «Аэрофлота» уточнил, что стоит обозначить дату возобновления международных авиаперевозок, иначе «можно потерять рынок». Мишустин отметил, что при принятии решения власти будут опираться на рекомендации Роспотребнадзора.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что остается неясным, когда иностранные партнеры начнут открывать свои аэропорты для граждан третьих стран, в том числе для россиян.

В мае первый заместитель министра транспорта – руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько подписал приказ о предоставлении группе «Аэрофлот» субсидий в размере 7,89 млрд рублей. При этом из-за снижения доходов в связи с падением объемов авиаперевозок Росавиация отказала лоукостеру «Победа» («дочка» Аэрофлота) в предоставлении субсидий на компенсацию расходов.