Спасением разрушающегося памятника архитектуры займется частный инвестор

14.07.2020, 11:30, Разное

Путевой дворец Екатерины II в поселке Городня Конаковского района Тверской области находится на грани разрушения. В аварийном здании, где некогда останавливалась императрица, и гостили лучшие люди своего времени, сейчас размещается поселковая амбулатория. Еще несколько лет, и памятник архитектуры XVIII века будет уже не спасти. Но у бюджета нет возможности финансировать работы по ремонту и реставрации, поэтому надежду на спасение дворцу может подарить только частный инвестор. И он есть.

Все работы по восстановлению исторического здания готово взять на себя ООО «Ритейл». Это застройщик загородного комплекса «Екатериновка», который уже имеет опыт подобной работы. Сейчас, например, специалисты компании благоустраивают набережную Волги, где в скором времени появится речной маяк, сообщает Radiorus.ru.

Как пояснил представитель «Ритейла» Юрий Коробов, в здании дворца после его восстановления планируется обустроить музей «Как путешествовали цари», на территории рядом – разбить ландшафтный парк. При этом к работам привлекут экспертов, а то немногое, что сохранилось во дворце от екатерининской эпохи, будет бережно восстановлено. Здесь, например, есть чугунные каминные дверцы, уникальные расписные потолки и лестница, по которой поднималась сама императрица.

Музей станет не только культурным, но и досуговым центром поселка, а также важной точкой на маршруте для туристов, которые приезжают в Городню на ежегодный фестиваль исторической реконструкции «Русская земля», или гостей местного санатория «Игуменка».

По словам Юрий Коробова, власти в целом поддерживают идею восстановления дворца и создания в нем исторического музея. Инициативу девелоперов оценили в Госдуме. Депутат парламента от Тверской области Светлана Максимова отметила, что Путевой дворец в Городне не менее важный памятник, нежели чем недавно реконструированный дворец Екатерины II в Твери.

– Если есть люди, готовые его восстановить, это надо только приветствовать. Мы должны сохранять памятники архитектуры, потому что знакомство с такими памятниками побуждает молодое поколение к более глубокому интересу к истории своей страны, – добавила она.

Нет категорических возражений и у властей региона, а глава Городенского сельского поселения Екатерина Корнева принимает активное участие в обсуждении проекта.

Юрий Коробов уверен: спасти памятник архитектуры обязательно получится. Жаль только, что планы немного спутал коронавирус – из-за карантина принятие окончательного решения опять затянулось.