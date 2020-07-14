 

Индия обеспокоена ограничениями США для иностранных студентов

14.07.2020, 11:26, Новости дня

Индия выразила США озабоченность по поводу нового иммиграционного указа, в соответствии с которым большое число индийских студентов должны вернуться домой, сообщило министерство иностранных дел.

На прошлой неделе администрация президента Дональда Трампа опубликовала новое правило, в соответствии с которым иностранные студенты не могут оставаться в США, если их университеты не будут проводить очные занятия в осеннем семестре из-за коронавируса.

«Мы призвали американскую сторону не забывать о роли образовательных обменов и отношений между людьми в развитии отношений наших стран», – заявил представитель МИД Индии Анураг Шривастава на пресс-конференции.



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