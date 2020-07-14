 

Мнение: Отложенная проблема

14.07.2020, 11:18, Разное

Хабаровские события ставят вопрос о новом губернаторе. Фактически сейчас любой ИО, назначенный из Москвы, будет восприниматься в регионе предельно враждебно, а выборы губернатора станут тяжелейшей головной болью для Кремля, так как любой исход станет проблемой. Правда, выбирать губернатора Хабаровского края будут аж в 21 году (в этом году выборы глав регионов проходят там, где глава ушел в отставку или у него истекли полномочия до 12 июня).

Тем не менее, хабаровский бунт может внести серьезные коррективы в сентябрьские выборы этого года. В единый день голосования пройдет 18 региональных кампаний по выборам губернаторов (в Татарстане губернатора нет, там есть президент, так как татары проигнорировали строгое указание из Москвы, что в России может быть только один президент – "ай фольк, айн райх, айн фюрер"). И в ряде регионов население вполне может пойти на принцип, голосуя по хабаровскому сюжету – кто угодно, только не кремлевская шавка. Вопрос технически решается фальсификацией, но у нее тоже есть пределы. Особую угрозу представляют депрессивные регионы с тяжелейшим социально-экономическим положением и диким имущественным расслоением. Скажем, Камчатка, которая как раз в сентябре будет проходить через губернаторские выборы. Или Архангельская область, в которой экологический вопрос вышел на первое место, а Москва ассоциируется исключительно с мусором, которым она пытается завалить Поморье.

Сентябрь станет непростым испытанием для кремлевских, но чего-то нового предложить регионам они явно не могут. Прибывший на днях в Хабаровск полпред президента Трутнев обвинил именно региональную власть в плохой работе, после чего по-быстрому испарился с враждебной территории, не рискнув даже по телевизору обратиться к мятежному населению. Про выход на площадь и речи не шло. И дело не в личной трусости полпреда, а в том, что ему действительно нечего сказать хабаровчанам.

Пропаганда Кремля тоже никак не реагирует на происходяшее – у нее просто нет темника на освещение событий. Разве что по событиям высказался Соловьев (это тот, который Хлопотливая тётенька). Он назвал хабаровчан "пьяной поганью", но тут удивляться не приходится – Соловьев давно соревнуется с Путиным на поле быдло-лексикона. Все остальные СМИ стараются рискованную тему просто не замечать.

Источник: Эль Мюрид



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.06 / Информатор ЦИК

22.06 / Фактор К (при чем тут Рамзан Кадыров?)

27.05 / СМИ предположили, какие тайны хранит личный дневник Меган Маркл

05.07 / Учёные: Нехватка сна может привести к смерти

19.06 / Мнение: Украинизация как неизменный вектор

16.06 / Вирусолог высказался о неизбежности второй волны коронавируса в России

13.05 / У вас вертикаль отклеилась

18.06 / Эксперты рассказали, какая камера будет использоваться в Huawei Mate 40 и Huawei P50

29.06 / Мнение: Европа сливает Украину?

26.06 / Мнение: Америка без черных…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска