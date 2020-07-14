Мнение: Отложенная проблема

14.07.2020, 11:18, Разное

Хабаровские события ставят вопрос о новом губернаторе. Фактически сейчас любой ИО, назначенный из Москвы, будет восприниматься в регионе предельно враждебно, а выборы губернатора станут тяжелейшей головной болью для Кремля, так как любой исход станет проблемой. Правда, выбирать губернатора Хабаровского края будут аж в 21 году (в этом году выборы глав регионов проходят там, где глава ушел в отставку или у него истекли полномочия до 12 июня).

Тем не менее, хабаровский бунт может внести серьезные коррективы в сентябрьские выборы этого года. В единый день голосования пройдет 18 региональных кампаний по выборам губернаторов (в Татарстане губернатора нет, там есть президент, так как татары проигнорировали строгое указание из Москвы, что в России может быть только один президент – "ай фольк, айн райх, айн фюрер"). И в ряде регионов население вполне может пойти на принцип, голосуя по хабаровскому сюжету – кто угодно, только не кремлевская шавка. Вопрос технически решается фальсификацией, но у нее тоже есть пределы. Особую угрозу представляют депрессивные регионы с тяжелейшим социально-экономическим положением и диким имущественным расслоением. Скажем, Камчатка, которая как раз в сентябре будет проходить через губернаторские выборы. Или Архангельская область, в которой экологический вопрос вышел на первое место, а Москва ассоциируется исключительно с мусором, которым она пытается завалить Поморье.

Сентябрь станет непростым испытанием для кремлевских, но чего-то нового предложить регионам они явно не могут. Прибывший на днях в Хабаровск полпред президента Трутнев обвинил именно региональную власть в плохой работе, после чего по-быстрому испарился с враждебной территории, не рискнув даже по телевизору обратиться к мятежному населению. Про выход на площадь и речи не шло. И дело не в личной трусости полпреда, а в том, что ему действительно нечего сказать хабаровчанам.

Пропаганда Кремля тоже никак не реагирует на происходяшее – у нее просто нет темника на освещение событий. Разве что по событиям высказался Соловьев (это тот, который Хлопотливая тётенька). Он назвал хабаровчан "пьяной поганью", но тут удивляться не приходится – Соловьев давно соревнуется с Путиным на поле быдло-лексикона. Все остальные СМИ стараются рискованную тему просто не замечать.