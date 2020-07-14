Французская революция: пять лет, которые потрясли мир

14.07.2020, 11:06, Разное

В 80-е года XVIII века Францией правил безвольный король Людовик XVI, которым как куклой вертела высшая аристократия. Страну раздирали противоречия между привилегированными сословиями (дворянство и духовенство) и так называемым «третьим сословием», объединявшим торговую и промышленную буржуазии, горожан и крестьян. Эти люди составляли 96% населения Франции, но не обладали почти никакими правами. Государственные финансы находились в полном раздрае. Министры предлагали поправить дела, обложив налогами дворян и церковь, но те яростно противились этому. Всё же король был вынужден в 1788 году объявить о созыве Генеральных штатов — парламента, не собиравшегося уже 200 лет. Штаты собрали весной следующего года. Депутаты от третьего сословия начали разрабатывать конституцию, а представители дворян и духовенства в знак протеста покинули заседание. Оставшиеся депутаты объявили себя сперва Национальным, а через неделю Учредительным собранием и продолжили работу.

В Париже начались волнения. Для их усмирения в город ввели иностранные полки, стрелявшие в толпу. Возмущенные парижане 14 июля захватили оружие и штурмом взяли тюрьму Бастилию. Этот день считается началом Революции. Король сперва не придал этому событию большого значения, но дальнейшие события заставили его призадуматься. 26 августа Учредительное собрание приняло Декларацию прав человека и гражданина, отменившую привилегии и уравнявшую всех французов перед законом. Аристократы вознегодовали, и сразу пошли слухи о том, что в Версальском дворце мечтают задушить Революцию. Пятого октября толпа женщин пришла в Версаль и заставила королевскую семью переехать в Париж.



«Праздник федерации 14 июля 1790 года» (Исидор Хелман) Источник: en. wikipedia.org

На пару лет установилось относительное спокойствие. Никто не покушался на королевскую власть. Политики занимались принятием новых законов, которые народ с воодушевлением приветствовал.

Контрреволюция: заговорщики голубых кровей

Еще летом 1789 года многие аристократы покинули Францию и из-за границы начали плести заговоры, желая вернуть прежние порядки. Эти попытки пользовались поддержкой дворян, оставшихся в стране, и монархов европейских держав, боявшихся революционной заразы. Все они считали королевскую семью, жившую теперь в парижском дворце Тюильри, заложниками и стремились освободить «узников». 21 июня 1791 года Людовик с семьей сбежал из Парижа. Попытка провалилась: беглецов узнали и схватили всего в нескольких часах езды от границы. После этого отношение парижан к королю заметно ухудшилось. Антироялистскую демонстрацию на Марсовом поле 17 июля пришлось разгонять пушками революционного правительства.

В начале 1792 года монархи Англии, Пруссии и Австрии, науськанные эмигрантами, начали войну против Франции. Неудачи на фронте революционная пресса объясняла тайными связями Людовика с его зарубежными коллегами. 10 августа вооруженная толпа ворвалась в Тюильри и арестовала королевскую семью. Через несколько часов Людовик был низложен и вместе с женой и детьми помещен в тюрьму Тампль. В ответ на это интервенты начали новое наступление. Чтобы предотвратить восстание роялистов в Париже, революционеры устроили массовую резню в тюрьмах, перебив несколько тысяч заключенных. 22 сентября во Франция провозгласили Республику. [Сборник: Свержение монархии во Франции]

Ситуацию в стране это не улучшило: дела на фронтах шли с переменным успехом, в городах начинался голод. Революционный конвент обвинил во всех проблемах свергнутого короля. В конце года над ним начался суд. 21 января 1793 года Людовику XVI отрубили голову. Через несколько месяцев на эшафот взошла королева Мария-Антуанетта. Их сын умер в тюрьме.



Прощание короля с семьей перед казнью Источник: pinterest.com

В ответ на казнь короля вспыхнуло восстание в роялистски настроенной провинции Вандее. У эмигрантов и иностранных монархов появилась святая цель — отомстить за короля-мученика. Чтобы отразить опасности, угрожавшие Республике со всех сторон, в Париже создали Комитет общественного спасения под руководством Дантона и Робеспьера. Они сконцентрировали в своих руках огромную власть.

Революционный террор: кровавый междусобойчик

Вместо того, чтобы объединиться для борьбы с общими угрозами, победившие революционеры затеяли борьбу между собой. Гильотина заработала, всё ускоряя свой темп. Первыми из революционеров под её нож легли лидеры умеренной партии жирондистов, в июне 1793 года обвинённые якобинцами в заговоре против Республики. Затем уже между победителями начались распри, причем проигравшая сторона неизбежно отправлялась на эшафот. Страну захлестнула волна революционного террора. Её старательно разжигал пропагандист Марат, убитый за это Шарлоттой Корде. Робеспьер объявил, что с помощью гильотины он спасает Отечество, а на деле таким образом он устранял конкурентов.



Казнь на площади Революции, (Пьер-Антуан Демаши) Источник: Britannica.com

В марте 1794 года расправились с крайне левыми последователями Эбера, через две недели настала очередь дантонистов. Террор развернулся по всей стране. Голов лишались не только политики, но и аристократы, лавочники, поэты, крестьяне, просто люди, показавшиеся подозрительными комиссарам Комитета общественного спасения. Никто не мог быть уверен в собственной безопасности. Когда Робеспьер поднимался на трибуну Конвента, у депутатов начинали чесаться шеи. В конце концов, после разоблачения бесчисленных мнимых заговоров, возник заговор настоящий, причем в самом Конвенте. Депутаты восстали против диктатора Робеспьера и его сторонников, объявив их вне закона. 28 июля 1794 года Робеспьер сам лег под нож той самой гильотины, которую заставил бесперебойно работать.

[Сборник: Французские революционеры]

Этот термидорианский переворот, названный так по имени месяца в революционном календаре, некоторые историки считают концом Революции. Другие ученые настаивают, что Революция продолжалась, хотя и без сильных потрясений до 1799 года, а некоторые включают в революционный период всё правление Наполеона Бонапарта, то есть полагают, что Революция во Франции закончилась только в 1814 году, когда была восстановлена монархия и на престол сел Людовик XVIII, брат казненного Людовика XVI. В любом случае, именно период с 1789 по 1794 год стал потрясением для всего мира. Французская Революция открыла человечеству идеалы свободы, правда, затем сильно подмочила их кровью жертв террора.

Революционные события на страницах и экранах

Французская революция, как одно из ключевых событий мировой истории, не обделена вниманием литераторов и кинематографистов. Что можно порекомендовать тем, кто интересуется этим периодом? Исторических трудов, посвященных Революции, чрезвычайно много. Проблема в том, что исследования, публиковавшиеся в годы Советской власти, довольно однобоки. Кровавый террор советские ученые полностью оправдывали исторической необходимостью. А лидеры Революции представали перед читателями идеальными существами без единого порока. Тем не менее, стоит почитать биографии Марата, Дантона и Робеспьера, написанные Николаем Молчановым и опубликованные под общим заголовком «Монтаньяры» в 1989 году в серии «Жизнь замечательных людей». Интересно будет познакомиться и с книгами Альберта Манфреда «Великая Французская революция» и Владимира Ревуненкова «История Французской революции». Из литературных биографий деятелей Революции стоит обратить внимание на книги Стефана Цвейга «Мария Антуанетта: портрет ординарного характера» и «Жозеф Фуше. Портрет политического деятеля». Любителям конспирологии и скрытых пружин мировой истории советую почитать книгу Ефима Черняка «Тайны Франции: заговоры, интриги, мистификации», примерно половина которой посвящена событиям 1789−1794 годов.

На фоне Революции разворачивается действие многих произведений художественной литературы. Следует отметить романы Виктора Гюго «Девяносто третий год», Чарльза Диккенса «Повесть о двух городах» и Анатоля Франца «Боги жаждут». Перу Александра Дюма принадлежит целый цикл романов о революционной эпохе, объединённых одними героями: «Джузеппе Бальзамо», «Ожерелье королевы», «Анж Питу», «Графиня де Шарни» и «Шевалье де Мезон-Руж». Герои приключенческих романов Рафаэля Сабатини «Скарамуш» и «Возвращение Скарамуша» тоже живут и действуют в революционной Франции.

Кадр из фильма «Дантон», 1983. (imdb.com)

Кинематограф обратился к революционной теме еще в позапрошлом веке. Фильм «Смерть Марата» был снят в 1897 году. С тех пор количество картин, так или иначе посвященных Революции, перевалило за сотню. Советую посмотреть эпическую дилогию «Французская революция», состоящую из двух фильмов: «Годы света» и «Годы ужаса». Их сняли в 1989 году режиссёры Робер Энрико и Ричард Т. Хеффрон. Снимались в дилогии такие звезды, как Клаус Мария Брандауэр, Сэм Нил, Питер Устинов, Джейн Сеймур и Клаудиа Кардинале. В 1983 году Анджей Вайда поставил фильм «Дантон», главную роль в котором сыграл Жерар Депардье. Из многочисленных картин о Революции стоит упомянуть также «Сен-Жюст и сила обстоятельств» (1974, режиссёр Пьер Кардиналь), «Мария-Антуанетта» (2006, режиссёр София Коппола) и «Шарлотта Корде» (2007, режиссёр Анри Эльман).

Относительно недавно появилась возможность во Французскую революцию и поиграть. В очередном выпуске сериала об ассассинах «Assassin’s creed Unity» в Париже 1790-х годов орудуют последователи таинственной восточной секты. «We. The revolution» позволяет всем желающим почувствовать себя судьей революционного трибунала, распутывающим козни врагов республики и самому поучаствовать в головокружительных событиях, изменивших мир 240 лет назад.